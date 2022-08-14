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Спецслужбы Греции ведут слежку за тысячами граждан, пишет Documento - РИА Новости, 14.08.2022
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Спецслужбы Греции ведут слежку за тысячами граждан, пишет Documento
Спецслужбы Греции ведут слежку за тысячами граждан, пишет Documento - РИА Новости, 14.08.2022
Спецслужбы Греции ведут слежку за тысячами граждан, пишет Documento
Спецслужбы Греции ведут слежку за тысячами граждан под предлогом защиты национальной безопасности, при этом правительство приняло законы, запрещающие какой-либо РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T18:27
2022-08-14T18:27
в мире
кириакос мицотакис
греция
европарламент
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АФИНЫ, 14 авг - РИА Новости. Спецслужбы Греции ведут слежку за тысячами граждан под предлогом защиты национальной безопасности, при этом правительство приняло законы, запрещающие какой-либо демократический контроль за спецслужбами, пишет газета Documento.В Греции разразился политический скандал после того, как компетентные службы Европарламента сообщили о попытке прослушивания мобильного телефона евродепутата, лидера оппозиционной партии ПАСОК-КИНАЛ Никоса Андрулакиса. Помимо этого, прослушивали и телефон журналиста Танасиса Кукакиса, пишущего на темы экономики. Начальник разведслужбы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьера Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. Премьер-министр Кириакос Мицотакис в телеобращении пытался оправдываться тем, что ничего не знал о слежке и прослушивании телефонов политиков. По его словам, прослушивание политика велось законно с разрешения прокурора, но оно было политически неприемлемо, и он никогда бы этого не допустил. При этом в правительстве Греции избегают слова "прослушивание" и называют это "законным подключением" к телефону."С 2020 года, когда прокурор Василики Влаху была назначена куратором EYP, было подписано около 30 тысяч запросов о слежке за гражданами, не считая запросов 2022 года", - пишет газета.В 2019 году было одобрено 11 680 запросов о прослушивании, в 2020 году - 13 751 запрос, в 2021 году 15 475 запросов, сообщает издание.Таким образом, прокурор должна была ежедневно подписывать 40 запросов, работая 365 дней в году без выходных, подсчитала газета."Сама политическая система посредством своих законов позаботилась о том, чтобы превратить соответствующего инспектора-прокурора EYP в орган, который просто даёт видимость легитимности полицейскому надзору. Вместо того, чтобы обеспечивать безопасность и конфиденциальность коммуникаций, как это четко предусмотрено конституцией, она предлагает алиби даже тем, кто следует обычаям мафии", - говорится в статье.Автор материала задается вопросом, на каком основании был одобрен запрос о слежке за политиком Андрулакисом.По данным издания, ещё 10-15 политиков убедились, что за ними также велась слежка.Газета напоминает, что работа прокурора состоит не в том, чтобы формально подписывать каждый или почти каждый запрос о слежке, поданный EYP или другой государственной службой, а в том, чтобы фактически проверить, является ли поданный запрос законным и должна ли вообще проводиться слежка.По данным газеты "Эфимерида тон синдактон", Влаху стала известна во время суда по делу о контрабанде на борту судна Noor-1 крупнейшей в мире партии героина - 2,1 тонны, при этом 900 килограммов уже успели вывезти из Греции. В июне 2014 года береговая охрана Греции изъяла в порту Пирей 2,1 тонны героина, который перевозили на танкере Noor 1 под флагом Того. Стоимость героина могла доходить до 200 миллионов евро. В причастности к контрабанде обвинялся известный греческий судовладелец, владелец футбольного клуба "Олимпиакос" Вангелис Маринакис, он отверг обвинения и назвал уголовное дело против себя результатом сговора.На апелляционном суде в Пирее по делу Noor 1 Влаху предложила считать всех подсудимых виновными, но признать, что у всех были смягчающие обстоятельства. В итоге подсудимым отменили пожизненные сроки, а некоторые были признаны невиновными.В 2006 году Влаху была наказана дисциплинарно и временно отстранена от работы из-за того, что не подала декларации о доходах в 2000-2004 годах.
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в мире, кириакос мицотакис, греция, европарламент
В мире, Кириакос Мицотакис, Греция, Европарламент
18:27 14.08.2022
 
Спецслужбы Греции ведут слежку за тысячами граждан, пишет Documento

Documento: спецслужбы Греции ведут слежку за гражданами под предлогом безопасности

© Fotolia / Viktor GmyriaНаушники
Наушники - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Fotolia / Viktor Gmyria
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АФИНЫ, 14 авг - РИА Новости. Спецслужбы Греции ведут слежку за тысячами граждан под предлогом защиты национальной безопасности, при этом правительство приняло законы, запрещающие какой-либо демократический контроль за спецслужбами, пишет газета Documento.
В Греции разразился политический скандал после того, как компетентные службы Европарламента сообщили о попытке прослушивания мобильного телефона евродепутата, лидера оппозиционной партии ПАСОК-КИНАЛ Никоса Андрулакиса. Помимо этого, прослушивали и телефон журналиста Танасиса Кукакиса, пишущего на темы экономики. Начальник разведслужбы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьера Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. Премьер-министр Кириакос Мицотакис в телеобращении пытался оправдываться тем, что ничего не знал о слежке и прослушивании телефонов политиков. По его словам, прослушивание политика велось законно с разрешения прокурора, но оно было политически неприемлемо, и он никогда бы этого не допустил. При этом в правительстве Греции избегают слова "прослушивание" и называют это "законным подключением" к телефону.
"Большую ответственность за слежку за гражданами, журналистами и политиками несёт назначенная в EYP прокурор Василики Влаху, которая вместо того, чтобы должным образом проверять запросы о снятии конфиденциальности с телефонных разговоров и связи, без оценки одобряет их, узаконивая любую практику спецслужб", - пишет Documento.
"С 2020 года, когда прокурор Василики Влаху была назначена куратором EYP, было подписано около 30 тысяч запросов о слежке за гражданами, не считая запросов 2022 года", - пишет газета.
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В 2019 году было одобрено 11 680 запросов о прослушивании, в 2020 году - 13 751 запрос, в 2021 году 15 475 запросов, сообщает издание.
Таким образом, прокурор должна была ежедневно подписывать 40 запросов, работая 365 дней в году без выходных, подсчитала газета.
"Сама политическая система посредством своих законов позаботилась о том, чтобы превратить соответствующего инспектора-прокурора EYP в орган, который просто даёт видимость легитимности полицейскому надзору. Вместо того, чтобы обеспечивать безопасность и конфиденциальность коммуникаций, как это четко предусмотрено конституцией, она предлагает алиби даже тем, кто следует обычаям мафии", - говорится в статье.
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Автор материала задается вопросом, на каком основании был одобрен запрос о слежке за политиком Андрулакисом.
По данным издания, ещё 10-15 политиков убедились, что за ними также велась слежка.
Газета напоминает, что работа прокурора состоит не в том, чтобы формально подписывать каждый или почти каждый запрос о слежке, поданный EYP или другой государственной службой, а в том, чтобы фактически проверить, является ли поданный запрос законным и должна ли вообще проводиться слежка.
По данным газеты "Эфимерида тон синдактон", Влаху стала известна во время суда по делу о контрабанде на борту судна Noor-1 крупнейшей в мире партии героина - 2,1 тонны, при этом 900 килограммов уже успели вывезти из Греции. В июне 2014 года береговая охрана Греции изъяла в порту Пирей 2,1 тонны героина, который перевозили на танкере Noor 1 под флагом Того. Стоимость героина могла доходить до 200 миллионов евро. В причастности к контрабанде обвинялся известный греческий судовладелец, владелец футбольного клуба "Олимпиакос" Вангелис Маринакис, он отверг обвинения и назвал уголовное дело против себя результатом сговора.
На апелляционном суде в Пирее по делу Noor 1 Влаху предложила считать всех подсудимых виновными, но признать, что у всех были смягчающие обстоятельства. В итоге подсудимым отменили пожизненные сроки, а некоторые были признаны невиновными.
В 2006 году Влаху была наказана дисциплинарно и временно отстранена от работы из-за того, что не подала декларации о доходах в 2000-2004 годах.
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