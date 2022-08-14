https://ria.ru/20220814/gorlovka-1809549854.html
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Горловки
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Горловки - РИА Новости, 14.08.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Горловки
Пожилой мирный житель получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T20:14
2022-08-14T20:14
2022-08-14T20:14
специальная военная операция на украине
жкх
в мире
горловка
калининский район
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Пожилой мирный житель получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны укронацистов по улице Активная ранен пожилой мирный горловчанин", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, в мире, горловка, калининский район
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, В мире, Горловка, Калининский район
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Горловки
Мэр Горловки Приходько: мирный житель получил ранение при обстреле города со стороны ВСУ