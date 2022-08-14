https://ria.ru/20220814/gorlovka-1809549854.html

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Горловки

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Горловки - РИА Новости, 14.08.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Горловки

Пожилой мирный житель получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T20:14

2022-08-14T20:14

2022-08-14T20:14

специальная военная операция на украине

жкх

в мире

горловка

калининский район

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Пожилой мирный житель получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны укронацистов по улице Активная ранен пожилой мирный горловчанин", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, в мире, горловка, калининский район