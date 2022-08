https://ria.ru/20220814/gerontokratiya-1809445604.html

На Западе назвали США "спятившей геронтократией" и банановой республикой

На Западе назвали США "спятившей геронтократией" и банановой республикой - РИА Новости, 14.08.2022

На Западе назвали США "спятившей геронтократией" и банановой республикой

Лидер Китая Си Цзиньпин видит в США не только сверхдержаву в упадке, но и окончательно спятившую геронтократию, заявил обозреватель британского журнала The... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T02:44

2022-08-14T02:44

2022-08-14T02:45

в мире

нэнси пелоси

джо байден

дональд трамп

сша

тайвань

кентукки

федеральное бюро расследований сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602048375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f311bd8636c815d2538f68bf52e3b710.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лидер Китая Си Цзиньпин видит в США не только сверхдержаву в упадке, но и окончательно спятившую геронтократию, заявил обозреватель британского журнала The Spectator Фредди Грей, отметив, что Штаты близки к состоянию банановой республики. Аналогичное мнение высказал и автор статьи в The American Conservative Фрэнк ДеВито.В числе признаков упадка США Грей упомянул неудачный, с его точки зрения, визит 82-летнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а также очередной "ляп" американского лидера Джо Байдена, который после визита в Кентукки никак не мог надеть пиджак и уронил очки.На этом фоне, указывает Грей, в США зашкаливает уровень убийств и до сих пор не решена проблема с поставками детского питания для младенцев.США, отметил Грей, не банановая республика, но "весьма на нее похожи". В этом контексте он привел в качестве примера обыски в резиденции экс-президента Дональда Трампа, которые могут стоить ему возможности участвовать в следующих выборах. При этом автор напомнил, что к бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, которая нарушила правила ведения переписки, с обысками никто не врывался, а расследование Госдепартамента признало ее невиновной."Поэтому рейд в понедельник, как и утверждает сам Трамп, действительно смахивает на акт политического запугивания, который присущ диктатурам развивающегося мира. А еще на отчаянную попытку отыскать хоть что-нибудь, что помешает Трампу баллотироваться в президенты в 2024 году", - пишет Грей.С банановой республикой США в контексте обысков у Трампа сравнил в своей статье для The American Conservative и адвокат Фрэнк ДеВито. "Любая попытка предотвратить переизбрание Дональда Дж. Трампа с помощью тактики, выбранной ФБР и Министерством юстиции, является неконституционной и еще больше подорвет общественное доверие к нашим федеральным институтам власти", - подчеркнул он.Юрист добавил, что если кто-то хочет помешать Трампу стать президентом в 2024 году, то он должен "прекратить отчаянные атаки на него и поиски юридических лазеек против него"."Вместо этого, они должны позволить сделать свой выбор американскому народу, который в случае своего желания может отвергнуть кандидатуру Трампа только в ходе предварительной избирательной кампании или всеобщих выборов. Давайте прекратим вести себя как "банановая республика" и будем достойны величия нашей Конституции", - резюмировал автор.Обыски в имении ТрампаВечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. В пятницу днем США рассекретили ордер на обыск в имении Трампа.Как писала в пятницу газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Сам Трамп ранее заявил, что необходимости в проведении агентами ФБР обысков в его имении во Флориде не было. По словам экс-президента США, все изъятые федералами документы были рассекречены, более того, он утверждает, что был готов отдать их властям добровольно.Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>

https://ria.ru/20220811/bayden-1808894698.html

https://ria.ru/20220814/brifing-1809438799.html

https://ria.ru/20220813/tramp-1809425692.html

сша

тайвань

кентукки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, нэнси пелоси, джо байден, дональд трамп, сша, тайвань, кентукки, федеральное бюро расследований сша, государственный департамент сша