02:44 14.08.2022 (обновлено: 02:45 14.08.2022)
На Западе назвали США "спятившей геронтократией" и банановой республикой
Spectator: США превратились в "спятившую геронтократию" и похожи на банановую республику
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден после падения на трапе самолета
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден после падения на трапе самолета. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лидер Китая Си Цзиньпин видит в США не только сверхдержаву в упадке, но и окончательно спятившую геронтократию, заявил обозреватель британского журнала The Spectator Фредди Грей, отметив, что Штаты близки к состоянию банановой республики. Аналогичное мнение высказал и автор статьи в The American Conservative Фрэнк ДеВито.
В числе признаков упадка США Грей упомянул неудачный, с его точки зрения, визит 82-летнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а также очередной "ляп" американского лидера Джо Байдена, который после визита в Кентукки никак не мог надеть пиджак и уронил очки.
На этом фоне, указывает Грей, в США зашкаливает уровень убийств и до сих пор не решена проблема с поставками детского питания для младенцев.
"Таких проблем в самой высокоразвитой капиталистической экономике мира быть не должно в принципе. Однако, как заметил Си, во многих отношениях Америка стремительно дичает", - пишет автор материала.
США, отметил Грей, не банановая республика, но "весьма на нее похожи". В этом контексте он привел в качестве примера обыски в резиденции экс-президента Дональда Трампа, которые могут стоить ему возможности участвовать в следующих выборах. При этом автор напомнил, что к бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, которая нарушила правила ведения переписки, с обысками никто не врывался, а расследование Госдепартамента признало ее невиновной.
"Поэтому рейд в понедельник, как и утверждает сам Трамп, действительно смахивает на акт политического запугивания, который присущ диктатурам развивающегося мира. А еще на отчаянную попытку отыскать хоть что-нибудь, что помешает Трампу баллотироваться в президенты в 2024 году", - пишет Грей.
С банановой республикой США в контексте обысков у Трампа сравнил в своей статье для The American Conservative и адвокат Фрэнк ДеВито. "Любая попытка предотвратить переизбрание Дональда Дж. Трампа с помощью тактики, выбранной ФБР и Министерством юстиции, является неконституционной и еще больше подорвет общественное доверие к нашим федеральным институтам власти", - подчеркнул он.
Юрист добавил, что если кто-то хочет помешать Трампу стать президентом в 2024 году, то он должен "прекратить отчаянные атаки на него и поиски юридических лазеек против него".
"Вместо этого, они должны позволить сделать свой выбор американскому народу, который в случае своего желания может отвергнуть кандидатуру Трампа только в ходе предварительной избирательной кампании или всеобщих выборов. Давайте прекратим вести себя как "банановая республика" и будем достойны величия нашей Конституции", - резюмировал автор.
Обыски в имении Трампа
Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. В пятницу днем США рассекретили ордер на обыск в имении Трампа.
Как писала в пятницу газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Сам Трамп ранее заявил, что необходимости в проведении агентами ФБР обысков в его имении во Флориде не было. По словам экс-президента США, все изъятые федералами документы были рассекречены, более того, он утверждает, что был готов отдать их властям добровольно.
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