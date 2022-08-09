Рейтинг@Mail.ru
Опубликовано видео "борьбы" Байдена с пиджаком и очками - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/bayden-1808194923.html
Опубликовано видео "борьбы" Байдена с пиджаком и очками
Опубликовано видео "борьбы" Байдена с пиджаком и очками - РИА Новости, 09.08.2022
Опубликовано видео "борьбы" Байдена с пиджаком и очками
C-Span запечатлел неудачные попытки президента США Джо Байдена надеть личные вещи во время рабочего визита в Кентукки. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T01:45
2022-08-09T01:45
коронавирус covid-19
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321171_0:194:3096:1936_1920x0_80_0_0_45127b56b95e56660b6a70e7ec24472d.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. C-Span запечатлел неудачные попытки президента США Джо Байдена надеть личные вещи во время рабочего визита в Кентукки.На опубликованной видеозаписи покинувший борт вертолета американский лидер безуспешно пытается просунуть левую руку в пиджак. На помощь ему пришла жена, не сумевшая скрыть улыбку из-за действий супруга.На этом "борьба" Байдена не закончилась: несколько мгновений спустя президент Соединенных Штатов не смог поймать солнцезащитные очки, которые сползли с переносицы и упали на землю.Байден заразился коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на коронавирус. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест американского лидера второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к работе в очном режиме.
https://ria.ru/20220803/pomosch-1806917663.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_890952e7a44b37c840d7ce1b3c209fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, в мире, сша, джо байден
01:45 09.08.2022
 
Опубликовано видео "борьбы" Байдена с пиджаком и очками

Телеканал C-Span заснял неудачные попытки Байдена надеть пиджак во время визита в Кентукки

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. C-Span запечатлел неудачные попытки президента США Джо Байдена надеть личные вещи во время рабочего визита в Кентукки.
На опубликованной видеозаписи покинувший борт вертолета американский лидер безуспешно пытается просунуть левую руку в пиджак. На помощь ему пришла жена, не сумевшая скрыть улыбку из-за действий супруга.
На этом "борьба" Байдена не закончилась: несколько мгновений спустя президент Соединенных Штатов не смог поймать солнцезащитные очки, которые сползли с переносицы и упали на землю.
Байден заразился коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на коронавирус. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест американского лидера второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к работе в очном режиме.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 13:33Распространение коронавируса
Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении Байдена
 
Коронавирус COVID-19В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала