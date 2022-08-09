https://ria.ru/20220809/bayden-1808194923.html
Опубликовано видео "борьбы" Байдена с пиджаком и очками
Опубликовано видео "борьбы" Байдена с пиджаком и очками - РИА Новости, 09.08.2022
Опубликовано видео "борьбы" Байдена с пиджаком и очками
C-Span запечатлел неудачные попытки президента США Джо Байдена надеть личные вещи во время рабочего визита в Кентукки. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T01:45
2022-08-09T01:45
2022-08-09T01:45
коронавирус covid-19
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. C-Span запечатлел неудачные попытки президента США Джо Байдена надеть личные вещи во время рабочего визита в Кентукки.На опубликованной видеозаписи покинувший борт вертолета американский лидер безуспешно пытается просунуть левую руку в пиджак. На помощь ему пришла жена, не сумевшая скрыть улыбку из-за действий супруга.На этом "борьба" Байдена не закончилась: несколько мгновений спустя президент Соединенных Штатов не смог поймать солнцезащитные очки, которые сползли с переносицы и упали на землю.Байден заразился коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на коронавирус. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест американского лидера второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к работе в очном режиме.
https://ria.ru/20220803/pomosch-1806917663.html
сша
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коронавирус covid-19, в мире, сша, джо байден
Опубликовано видео "борьбы" Байдена с пиджаком и очками
Телеканал C-Span заснял неудачные попытки Байдена надеть пиджак во время визита в Кентукки