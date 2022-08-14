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Специалисты не нашли утечек газа в жилом доме на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 14.08.2022
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Специалисты не нашли утечек газа в жилом доме на юго-востоке Москвы
Специалисты не нашли утечек газа в жилом доме на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 14.08.2022
Специалисты не нашли утечек газа в жилом доме на юго-востоке Москвы
Утечек газа в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы нет, сообщили журналистам в комплексе городского хозяйства столицы. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:19
2022-08-14T23:28
москва
происшествия
мосгаз
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Утечек газа в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы нет, сообщили журналистам в комплексе городского хозяйства столицы.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что подразделения ведомства работают на месте происшествия. Столичный депздрав сообщил, что за медпомощью обратились трое жильцов, две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. При этом среди медиков, по данным депздрава, пострадавших от неизвестного вещества нет."В многоквартирном доме по адресу проспект 40 лет Октября, дом 11 работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты АО "МОСГАЗ". Все подъезды дома проверяются с помощью газоанализатора, берутся пробы. Проводится тактическое вентилирование подъездов. Лабораторией АО "МОСГАЗ" утечек сетевого газа не обнаружено", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте инцидента организован оперативный штаб городских служб.
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москва, происшествия, мосгаз
Москва, Происшествия, Мосгаз
23:19 14.08.2022 (обновлено: 23:28 14.08.2022)
 
Специалисты не нашли утечек газа в жилом доме на юго-востоке Москвы

Столичный КГХ: специалисты не нашли утечек газа в жилом доме на юго-востоке Москвы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка газового оборудования в жилых домах
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Проверка газового оборудования в жилых домах . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Утечек газа в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы нет, сообщили журналистам в комплексе городского хозяйства столицы.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что подразделения ведомства работают на месте происшествия. Столичный депздрав сообщил, что за медпомощью обратились трое жильцов, две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. При этом среди медиков, по данным депздрава, пострадавших от неизвестного вещества нет.
"В многоквартирном доме по адресу проспект 40 лет Октября, дом 11 работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты АО "МОСГАЗ". Все подъезды дома проверяются с помощью газоанализатора, берутся пробы. Проводится тактическое вентилирование подъездов. Лабораторией АО "МОСГАЗ" утечек сетевого газа не обнаружено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте инцидента организован оперативный штаб городских служб.
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