https://ria.ru/20220814/gaz-1809564752.html

В ЮВАО, по предварительным данным, произошла утечка газа в жилом доме

В ЮВАО, по предварительным данным, произошла утечка газа в жилом доме - РИА Новости, 14.08.2022

В ЮВАО, по предварительным данным, произошла утечка газа в жилом доме

В Москве в жилом доме на проспекте 40-летия Октября, по предварительным данным, произошла утечка газа, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T22:12

2022-08-14T22:12

2022-08-14T23:35

происшествия

россия

москва

департамент транспорта г. москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Москве в жилом доме на проспекте 40-летия Октября, по предварительным данным, произошла утечка газа, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что трое жильцов, все члены одной семьи, обратились за медицинской помощью, двух женщин госпитализировали с признаками отравления, угрозы для жизни нет.Специалисты Роспотребнадзора выехали на место происшествия для оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторных исследований.Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. На месте происшествия работают подразделения столичного главка МЧС.

https://ria.ru/20210915/datchik-1750140729.html

россия

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происшествия, россия, москва, департамент транспорта г. москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)