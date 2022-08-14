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В ЮВАО, по предварительным данным, произошла утечка газа в жилом доме - РИА Новости, 14.08.2022
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В ЮВАО, по предварительным данным, произошла утечка газа в жилом доме
В ЮВАО, по предварительным данным, произошла утечка газа в жилом доме - РИА Новости, 14.08.2022
В ЮВАО, по предварительным данным, произошла утечка газа в жилом доме
В Москве в жилом доме на проспекте 40-летия Октября, по предварительным данным, произошла утечка газа, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T22:12
2022-08-14T23:35
происшествия
россия
москва
департамент транспорта г. москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Москве в жилом доме на проспекте 40-летия Октября, по предварительным данным, произошла утечка газа, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что трое жильцов, все члены одной семьи, обратились за медицинской помощью, двух женщин госпитализировали с признаками отравления, угрозы для жизни нет.Специалисты Роспотребнадзора выехали на место происшествия для оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторных исследований.Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. На месте происшествия работают подразделения столичного главка МЧС.
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происшествия, россия, москва, департамент транспорта г. москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:12 14.08.2022 (обновлено: 23:35 14.08.2022)
 
В ЮВАО, по предварительным данным, произошла утечка газа в жилом доме

Дептранс: в доме на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, произошла утечка газа

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Москве в жилом доме на проспекте 40-летия Октября, по предварительным данным, произошла утечка газа, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

"В районе дома 11, предположительно, произошла утечка газа, жильцов эвакуировали. Для временного размещения людей направлено два автобуса "Мосгортранса". На месте работают оперативные службы", — говорится в заявлении.

В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что трое жильцов, все члены одной семьи, обратились за медицинской помощью, двух женщин госпитализировали с признаками отравления, угрозы для жизни нет.
Специалисты Роспотребнадзора выехали на место происшествия для оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторных исследований.
Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. На месте происшествия работают подразделения столичного главка МЧС.
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В Подмосковья обяжут устанавливать датчики, фиксирующие утечку газа
 
ПроисшествияРоссияМоскваДепартамент транспорта г. МосквыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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