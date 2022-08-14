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Евросоюз обеспокоен провокационными заявлениями Сербии и Косово

Евросоюз обеспокоен провокационными заявлениями Сербии и Косово - РИА Новости, 14.08.2022

Евросоюз обеспокоен провокационными заявлениями Сербии и Косово

Евросоюз обеспокоен провокационными заявлениями властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово, которые, по мнению Брюсселя, могут усилить напряженность РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T16:55

2022-08-14T16:55

2022-08-14T16:56

в мире

жозеп боррель

александр вучич

альбин курти

сербия

косово

евросоюз

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен провокационными заявлениями властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово, которые, по мнению Брюсселя, могут усилить напряженность в регионе, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы."Недавний всплеск провокационной риторики официальных лиц Косово и Сербии, особенно заявления о войне и конфликте на Западных Балканах, вызывает серьезную озабоченность. Высокопоставленные политики двух сторон будут нести ответственность за любую эскалацию, за которой последуют рост напряженности, а, возможно, и насилие в регионе", - отмечается в документе.ЕС считает, что обе стороны должны незамедлительно прекратить опасные действия и заявления, проявлять ответственность. В Брюсселе рассчитывают, что все спорные вопросы будут обсуждаться в ходе диалога сторон под эгидой Европейского союза.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил ранее, что на 18 августа намечены переговоры с участием президента Сербии Александра Вучича и "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в Брюсселе.

https://ria.ru/20220808/ustupki-1807918062.html

сербия

косово

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в мире, жозеп боррель, александр вучич, альбин курти, сербия, косово, евросоюз, брюссель