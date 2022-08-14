https://ria.ru/20220814/evrosoyuz-1808813791.html

"Ваши проблемы нас не волнуют". Евросоюз решился на отчаянный шаг

"Ваши проблемы нас не волнуют". Евросоюз решился на отчаянный шаг - РИА Новости, 14.08.2022

"Ваши проблемы нас не волнуют". Евросоюз решился на отчаянный шаг

Европейцы в попытке заменить российский газ отбирают топливо у стран третьего мира. Западные компании перекупают подорожавшее сырье и тем самым создают... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T08:00

2022-08-14T08:00

2022-08-14T08:15

экономика

германия

европа

газпром

еврокомиссия

сша

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Ирина Красикова. Европейцы в попытке заменить российский газ отбирают топливо у стран третьего мира. Западные компании перекупают подорожавшее сырье и тем самым создают энергетический кризис на периферии. Ситуация усугубляется повышенным спросом со стороны Японии, Китая и Южной Кореи. Чем грозят миру растущие аппетиты ЕС — разбиралось РИА Новости.В поисках альтернативыЕвропейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены в среднем на 70 процентов (около 70,8 миллиарда кубометров), сообщает GasInfrastructure Europe. По мнению экспертов, этого не хватит, чтобы пережить зиму, — синоптики прогнозируют в Европе сильные морозы.В то же время поставки голубого топлива по трубопроводам сокращаются. Запад отказался запустить "Северный поток — 2". Плюс Siemens до сих пор не вернула "Газпрому" турбину для "Северного потока — 1"."Ясно, что нас ждут сложные месяцы", — признает официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.С приближением отопительного сезона в ЕС активно ищут альтернативу российскому сырью. Ставку сделали на сжиженный природный газ (СПГ).В первом квартале его импорт в ЕС увеличился на 72 процента, до 30 миллиардов кубометров, сообщает Еврокомиссия. Основной поставщик — США. На втором месте — Россия.Много СПГ покупают Китай, Южная Корея и Япония, где тоже готовятся к холодам. Спрос усиливается с каждым днем, и котировки бьют рекорды .Между тем Австралия — крупнейший мировой экспортер СПГ — намерена сократить поставки для защиты внутреннего рынка. Поэтому аналитики ожидают дальнейший рост цен.В этих условиях обостряется конкуренция между потребителями. В результате Европа не придумала ничего лучше и проще, чем отобрать топливо у стран третьего мира — попросту перекупает СПГ по две тысячи долларов за тысячу кубометров."Развивающимся странам это не по карману. Разумеется, поставщики предпочитают Азии Европу, которая платит больше", — поясняет Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования".Таким образом ЕС создает дефицит газа в бедных государствах, пишет немецкая газета Handelsblatt. "В попытке вырваться из зависимости от России Евросоюз провоцирует массовые потрясения на мировых энергетических рынках", — констатирует издание.Режим экономииПериферии остается только потуже затянуть пояса. Например, в Бангладеш на несколько часов отключают электричество — и это в разгар лета. Местным теплостанциям катастрофически не хватает СПГ, на который приходится пятая часть потребления. Цены на него в стране за последние два года взлетели в десять раз. Даже начались акции протеста.Резким подорожанием голубого топлива возмущены и пакистанцы, вынужденные экономить на освещении и кондиционерах. "Беднейшие и развивающиеся страны столкнулись сразу с двумя проблемами: высокими ценами на газ и нехваткой сырья", — указывает Федор Сидоров.После предупреждения "Газпрома" о сокращении поставок фьючерсы на СПГ в Европе подскочили на десять процентов. А котировки на спотовых рынках достигли максимума с марта этого года, отмечают аналитики Rystad Energy.Жесткая конкуренция и общая разбалансировка рынка еще больше разгонят цены. "Если нарушатся поставки СПГ из США и Австралии, а "Газпром" не получит турбину из Германии, будет 2400 долларов за тысячу кубов", — говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Впрочем, это не предел. Осенью голубое топливо приблизится к отметке в три тысячи, прогнозирует Федор Сидоров. Зимой еще прибавит.Это обернется ухудшением качества жизни европейцев, полагает The Wall Street Journal. "Люди начнут голосовать пустеющими кошельками", — предупреждает издание.Электричество теперь обходится домохозяйству в Великобритании в сумму около 3500 фунтов стерлингов (4200 долларов) в год. Это в три раза больше, чем в 2021-м. Банк Англии ожидает годовую инфляцию в 13 процентов. В половине стран еврозоны она тоже двузначная.Кризис неизбеженК ноябрю в ЕС планируют заполнить ПХГ минимум на 80 процентов, и никого "азиатский вопрос" совершенно не волнует.Япония, Тайвань и Южная Корея неизбежно вступят в борьбу с Европой за СПГ. Там уже приступили к "паническим" закупкам. Беднякам же придется перейти на "грязные" и дешевые источники энергии — уголь, мазут. Не исключено, что скоро попросят "Газпром" о помощи.В ЕС признают: быстро отказаться от российского газа не получится. Поэтому необходимо не только искать замену, но и экономить, заявил еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.С августа европейцы снизили потребление голубого топлива на 15 процентов до конца 2023-го. Это стабилизирует цены, уверен глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. Более того, "котировки могут упасть, а газа хватит на осень и зиму".Но не все в ЕС готовы ужиматься. Болгария может возобновить закупки российского сырья, сказал глава Минэнерго республики Розен Христов. В приоритете альтернативные поставщики, подчеркнул политик. Но в крайнем случае София вступит в переговоры с "Газпромом". Министр пообещал, что "не оставит людей мерзнуть зимой"."Газпром" был крупнейшим поставщиком в Европу: 40-45 процентов импорта и около 35 общего потребления. В дальнее зарубежье компания экспортировала 185 миллиардов кубометров. Из них порядка 155 миллиардов — в Евросоюз и Турцию.Без резкого сокращения потребления ЕС будет тяжело.Тем временем "Газпром" активно продает в "дружественные" страны. В том числе в Турцию, которая становится крупным газовым хабом. Там большой потенциал, и уже в первом квартале закупки выросли на 34 процента. Россия также строит газопровод в Китай — "Силу Сибири — 2". В планах развивать и производство СПГ, чтобы повысить мобильность отечественных ресурсов и облегчить выход на новые рынки сбыта.

https://ria.ru/20220811/gaz-1808706685.html

https://ria.ru/20220724/ekonomika-1804314819.html

https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, германия, европа, газпром, еврокомиссия, сша