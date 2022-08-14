Рейтинг@Mail.ru
Global Times: США подставили главного союзника из-за Украины - РИА Новости, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220814/evropa-1809543746.html
Global Times: США подставили главного союзника из-за Украины
Global Times: США подставили главного союзника из-за Украины - РИА Новости, 14.08.2022
Global Times: США подставили главного союзника из-за Украины
Европа страдает от последствий украинского кризиса из-за действий США, что может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Брюсселя, написал журналист Сюэ Лю... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T19:40
2022-08-14T23:09
в мире
сша
санкции в отношении россии
европа
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_0:125:2000:1250_1920x0_80_0_0_7fe9050da8a8522923790d2e55cce380.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Европа страдает от последствий украинского кризиса из-за действий США, что может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Брюсселя, написал журналист Сюэ Лю в статье для китайского издания Global Times."Европейские страны стали жертвами конфликта на Украине — им приходится бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен. Кроме того, экономики ключевых европейских государств вступают в фазу рецессии, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность", — пояснил автор.Вследствие этого Европа стала сомневаться в заявлениях США о так называемой угрозе Западу со стороны России и Китая. В подтверждение своих слов обозреватель привел высказывание профессора Школы международных отношений Пекинского университета иностранных исследований Шуо Вана. Он убежден, что европейские страны не будут жертвовать собственными интересами только для того, чтобы сохранить систему альянса с Вашингтоном.Лю подчеркнул, что для Европы Россия — сосед, которого нельзя игнорировать, а Китай — важнейший рынок сбыта.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220814/ukraina-1809514546.html
https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html
сша
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_85:0:1916:1373_1920x0_80_0_0_c271ce6fbbe828b8bc0519373d3b608c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, санкции в отношении россии, европа, россия, украина
В мире, США, Санкции в отношении России, Европа, Россия, Украина
19:40 14.08.2022 (обновлено: 23:09 14.08.2022)
 
Global Times: США подставили главного союзника из-за Украины

Обозреватель Global Times Лью назвал Европу жертвой украинского конфликта из-за США

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Европа страдает от последствий украинского кризиса из-за действий США, что может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Брюсселя, написал журналист Сюэ Лю в статье для китайского издания Global Times.
"Европейские страны стали жертвами конфликта на Украине — им приходится бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен. Кроме того, экономики ключевых европейских государств вступают в фазу рецессии, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность", — пояснил автор.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 16:22Специальная военная операция на Украине
Экс-офицер ЦРУ рассказал, как США лицемерно используют Украину
Вследствие этого Европа стала сомневаться в заявлениях США о так называемой угрозе Западу со стороны России и Китая. В подтверждение своих слов обозреватель привел высказывание профессора Школы международных отношений Пекинского университета иностранных исследований Шуо Вана. Он убежден, что европейские страны не будут жертвовать собственными интересами только для того, чтобы сохранить систему альянса с Вашингтоном.
Лю подчеркнул, что для Европы Россия — сосед, которого нельзя игнорировать, а Китай — важнейший рынок сбыта.

"При таком раскладе американская пропаганда о китайской и российской угрозах вряд ли может быть успешной. Чем больше Вашингтон рассматривает Москву и Пекин как врагов, тем труднее ему объединить вокруг себя союзников", — констатировал он.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 08:00
Европа намерена закрыть окно к себе для России
 
В миреСШАСанкции в отношении РоссииЕвропаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала