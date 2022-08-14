https://ria.ru/20220814/evropa-1809543746.html

Global Times: США подставили главного союзника из-за Украины

Global Times: США подставили главного союзника из-за Украины - РИА Новости, 14.08.2022

Global Times: США подставили главного союзника из-за Украины

Европа страдает от последствий украинского кризиса из-за действий США, что может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Брюсселя, написал журналист Сюэ Лю... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T19:40

2022-08-14T19:40

2022-08-14T23:09

в мире

сша

санкции в отношении россии

европа

россия

украина

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Европа страдает от последствий украинского кризиса из-за действий США, что может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Брюсселя, написал журналист Сюэ Лю в статье для китайского издания Global Times."Европейские страны стали жертвами конфликта на Украине — им приходится бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен. Кроме того, экономики ключевых европейских государств вступают в фазу рецессии, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность", — пояснил автор.Вследствие этого Европа стала сомневаться в заявлениях США о так называемой угрозе Западу со стороны России и Китая. В подтверждение своих слов обозреватель привел высказывание профессора Школы международных отношений Пекинского университета иностранных исследований Шуо Вана. Он убежден, что европейские страны не будут жертвовать собственными интересами только для того, чтобы сохранить систему альянса с Вашингтоном.Лю подчеркнул, что для Европы Россия — сосед, которого нельзя игнорировать, а Китай — важнейший рынок сбыта.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220814/ukraina-1809514546.html

https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html

сша

европа

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, санкции в отношении россии, европа, россия, украина