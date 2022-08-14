19:40 14.08.2022 (обновлено: 23:09 14.08.2022)
Global Times: США подставили главного союзника из-за Украины
Обозреватель Global Times Лью назвал Европу жертвой украинского конфликта из-за США
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Европа страдает от последствий украинского кризиса из-за действий США, что может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Брюсселя, написал журналист Сюэ Лю в статье для китайского издания Global Times.
"Европейские страны стали жертвами конфликта на Украине — им приходится бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен. Кроме того, экономики ключевых европейских государств вступают в фазу рецессии, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность", — пояснил автор.
Вследствие этого Европа стала сомневаться в заявлениях США о так называемой угрозе Западу со стороны России и Китая. В подтверждение своих слов обозреватель привел высказывание профессора Школы международных отношений Пекинского университета иностранных исследований Шуо Вана. Он убежден, что европейские страны не будут жертвовать собственными интересами только для того, чтобы сохранить систему альянса с Вашингтоном.
Лю подчеркнул, что для Европы Россия — сосед, которого нельзя игнорировать, а Китай — важнейший рынок сбыта.
"При таком раскладе американская пропаганда о китайской и российской угрозах вряд ли может быть успешной. Чем больше Вашингтон рассматривает Москву и Пекин как врагов, тем труднее ему объединить вокруг себя союзников", — констатировал он.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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