https://ria.ru/20220814/evropa-1809542157.html

В Европе в обмелевших реках нашли предвестники катастрофы

В Европе в обмелевших реках нашли предвестники катастрофы - РИА Новости, 14.08.2022

В Европе в обмелевших реках нашли предвестники катастрофы

В Европе из-за засухи на поверхности пересохших рек показались так называемые голодные камни, предзнаменующие скорые беды, пишет нидерландская газета NU. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T19:32

2022-08-14T19:32

2022-08-14T23:04

в мире

европа

нидерланды

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149483/08/1494830802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae5c43ce6af34b8d67581c5a2fe5b33f.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Европе из-за засухи на поверхности пересохших рек показались так называемые голодные камни, предзнаменующие скорые беды, пишет нидерландская газета NU."Голодными" называют речные камни и скалы, на которых оставляли даты и отметки уровня воды. Они служат предупреждением о трудных временах, наступающих в результате обмеления рек. Если русло пересыхает, обнажая такой указатель, значит грядет засуха, неурожай и голод. Историки утверждают, что первые отметки на "голодных камнях" появились в XV веке. На протяжении столетий они часто упоминались в газетах как предвестники больших бедствий. Например, в ХХ веке камни показывались из воды в 1918 году, во время Первой мировой войны."Голодные камни" снова были найдены на высохших участках русла реки Рейн. В Нидерландах еще ни разу не фиксировали настолько слабую мощность речного потока", — говорится в материале издания.Авторы статьи отметили, что такие камни чаще всего встречаются в руслах Рейна и Эльбы. В некоторых регионах отметки на прибрежных скалах означают, наоборот, слишком высокий уровень воды и предупреждают о затоплениях. В этом году климатологи бьют тревогу именно из-за дефицита воды. Голландский журналист телеканала RTL Олаф Кенс также рассказал на странице в Twitter о появлении таких камней.Ранее Bloomberg сообщил о рекордной засухе и обмелении рек в Европе. Эксперты прогнозируют резкое сокращение речных грузоперевозок. На фоне энергетического кризиса, спровоцированного уменьшением объемов поставок российского газа, критическая ситуация с реками нанесет новый удар по стоимости жизни в европейских странах.

https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html

https://ria.ru/20220727/zhara-1805220122.html

европа

нидерланды

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, европа, нидерланды, германия