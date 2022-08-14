Рейтинг@Mail.ru
В Европе в обмелевших реках нашли предвестники катастрофы - РИА Новости, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220814/evropa-1809542157.html
В Европе в обмелевших реках нашли предвестники катастрофы
В Европе в обмелевших реках нашли предвестники катастрофы - РИА Новости, 14.08.2022
В Европе в обмелевших реках нашли предвестники катастрофы
В Европе из-за засухи на поверхности пересохших рек показались так называемые голодные камни, предзнаменующие скорые беды, пишет нидерландская газета NU. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T19:32
2022-08-14T23:04
в мире
европа
нидерланды
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149483/08/1494830802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae5c43ce6af34b8d67581c5a2fe5b33f.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Европе из-за засухи на поверхности пересохших рек показались так называемые голодные камни, предзнаменующие скорые беды, пишет нидерландская газета NU."Голодными" называют речные камни и скалы, на которых оставляли даты и отметки уровня воды. Они служат предупреждением о трудных временах, наступающих в результате обмеления рек. Если русло пересыхает, обнажая такой указатель, значит грядет засуха, неурожай и голод. Историки утверждают, что первые отметки на "голодных камнях" появились в XV веке. На протяжении столетий они часто упоминались в газетах как предвестники больших бедствий. Например, в ХХ веке камни показывались из воды в 1918 году, во время Первой мировой войны."Голодные камни" снова были найдены на высохших участках русла реки Рейн. В Нидерландах еще ни разу не фиксировали настолько слабую мощность речного потока", — говорится в материале издания.Авторы статьи отметили, что такие камни чаще всего встречаются в руслах Рейна и Эльбы. В некоторых регионах отметки на прибрежных скалах означают, наоборот, слишком высокий уровень воды и предупреждают о затоплениях. В этом году климатологи бьют тревогу именно из-за дефицита воды. Голландский журналист телеканала RTL Олаф Кенс также рассказал на странице в Twitter о появлении таких камней.Ранее Bloomberg сообщил о рекордной засухе и обмелении рек в Европе. Эксперты прогнозируют резкое сокращение речных грузоперевозок. На фоне энергетического кризиса, спровоцированного уменьшением объемов поставок российского газа, критическая ситуация с реками нанесет новый удар по стоимости жизни в европейских странах.
https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html
https://ria.ru/20220727/zhara-1805220122.html
европа
нидерланды
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149483/08/1494830802_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4036b06594d088cfe394ac732d0ed487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, нидерланды, германия
В мире, Европа, Нидерланды, Германия
19:32 14.08.2022 (обновлено: 23:04 14.08.2022)
 
В Европе в обмелевших реках нашли предвестники катастрофы

NU: в пересохших реках Европы нашли камни с посланиями, предвещающими неурожай и голод

© РИА Новости / Ольга Головко / Перейти в фотобанкРека Рейн в Дюссельдорфе
Река Рейн в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Ольга Головко
Перейти в фотобанк
Река Рейн в Дюссельдорфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Европе из-за засухи на поверхности пересохших рек показались так называемые голодные камни, предзнаменующие скорые беды, пишет нидерландская газета NU.
"Голодными" называют речные камни и скалы, на которых оставляли даты и отметки уровня воды. Они служат предупреждением о трудных временах, наступающих в результате обмеления рек. Если русло пересыхает, обнажая такой указатель, значит грядет засуха, неурожай и голод. Историки утверждают, что первые отметки на "голодных камнях" появились в XV веке. На протяжении столетий они часто упоминались в газетах как предвестники больших бедствий. Например, в ХХ веке камни показывались из воды в 1918 году, во время Первой мировой войны.
© AP Photo / Petr David Josek"Голодный камень", предупреждающий о засухе, в реке Эльбе в чешском городе Дечин
Голодный камень, предупреждающий о засухе, в реке Эльбе в чешском городе Дечин - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Petr David Josek
"Голодный камень", предупреждающий о засухе, в реке Эльбе в чешском городе Дечин. Архивное фото
"Голодные камни" снова были найдены на высохших участках русла реки Рейн. В Нидерландах еще ни разу не фиксировали настолько слабую мощность речного потока", — говорится в материале издания.
Авторы статьи отметили, что такие камни чаще всего встречаются в руслах Рейна и Эльбы. В некоторых регионах отметки на прибрежных скалах означают, наоборот, слишком высокий уровень воды и предупреждают о затоплениях. В этом году климатологи бьют тревогу именно из-за дефицита воды.
Лесной пожар недалеко от Белин-Белье во Франции, 11 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 16:27
Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и пожаров
Голландский журналист телеканала RTL Олаф Кенс также рассказал на странице в Twitter о появлении таких камней.

"Ужасает. Из-за засухи в европейских реках обнажились "голодные камни". Жуткие предупреждения наших предков XV века о бедствиях", — написал он.

Ранее Bloomberg сообщил о рекордной засухе и обмелении рек в Европе. Эксперты прогнозируют резкое сокращение речных грузоперевозок. На фоне энергетического кризиса, спровоцированного уменьшением объемов поставок российского газа, критическая ситуация с реками нанесет новый удар по стоимости жизни в европейских странах.
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 03:41
Метеоролог рассказал, дойдет ли аномальная жара из Европы до России
 
В миреЕвропаНидерландыГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала