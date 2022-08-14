19:32 14.08.2022 (обновлено: 23:04 14.08.2022)
В Европе в обмелевших реках нашли предвестники катастрофы
NU: в пересохших реках Европы нашли камни с посланиями, предвещающими неурожай и голод
Река Рейн в Дюссельдорфе. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Европе из-за засухи на поверхности пересохших рек показались так называемые голодные камни, предзнаменующие скорые беды, пишет нидерландская газета NU.
"Голодными" называют речные камни и скалы, на которых оставляли даты и отметки уровня воды. Они служат предупреждением о трудных временах, наступающих в результате обмеления рек. Если русло пересыхает, обнажая такой указатель, значит грядет засуха, неурожай и голод. Историки утверждают, что первые отметки на "голодных камнях" появились в XV веке. На протяжении столетий они часто упоминались в газетах как предвестники больших бедствий. Например, в ХХ веке камни показывались из воды в 1918 году, во время Первой мировой войны.
© AP Photo / Petr David Josek"Голодный камень", предупреждающий о засухе, в реке Эльбе в чешском городе Дечин
© AP Photo / Petr David Josek
"Голодный камень", предупреждающий о засухе, в реке Эльбе в чешском городе Дечин. Архивное фото
"Голодные камни" снова были найдены на высохших участках русла реки Рейн. В Нидерландах еще ни разу не фиксировали настолько слабую мощность речного потока", — говорится в материале издания.
Авторы статьи отметили, что такие камни чаще всего встречаются в руслах Рейна и Эльбы. В некоторых регионах отметки на прибрежных скалах означают, наоборот, слишком высокий уровень воды и предупреждают о затоплениях. В этом году климатологи бьют тревогу именно из-за дефицита воды.
Голландский журналист телеканала RTL Олаф Кенс также рассказал на странице в Twitter о появлении таких камней.
"Ужасает. Из-за засухи в европейских реках обнажились "голодные камни". Жуткие предупреждения наших предков XV века о бедствиях", — написал он.
Ранее Bloomberg сообщил о рекордной засухе и обмелении рек в Европе. Эксперты прогнозируют резкое сокращение речных грузоперевозок. На фоне энергетического кризиса, спровоцированного уменьшением объемов поставок российского газа, критическая ситуация с реками нанесет новый удар по стоимости жизни в европейских странах.