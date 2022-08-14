https://ria.ru/20220814/erevan-1809566085.html
Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в ТЦ
Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в ТЦ - РИА Новости, 14.08.2022
Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в ТЦ
Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу". РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T22:30
2022-08-14T22:30
2022-08-14T22:30
в мире
взрыв на рынке в ереване
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809487028_0:98:1300:829_1920x0_80_0_0_cda3b8ad8faeadcf923d65f97b35610e.jpg
ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"."По состоянию на данный момент в результате взрыва в ТЦ "Сурмалу" три человека погибли, 61 ранен, 27 пропали без вести", - написал в соцсетях пресс-секретарь мэрии Левон Сардарян.
https://ria.ru/20220814/erevan-1809487200.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809487028_93:0:1300:905_1920x0_80_0_0_66e4e72682b296c8aca660442d6d32a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, взрыв на рынке в ереване
В мире, Взрыв на рынке в Ереване
Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в ТЦ
Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в торговом центре "Сурмалу"