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Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в ТЦ - РИА Новости, 14.08.2022
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Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в ТЦ
Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в ТЦ - РИА Новости, 14.08.2022
Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в ТЦ
Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу". РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T22:30
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в мире
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"."По состоянию на данный момент в результате взрыва в ТЦ "Сурмалу" три человека погибли, 61 ранен, 27 пропали без вести", - написал в соцсетях пресс-секретарь мэрии Левон Сардарян.
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в мире, взрыв на рынке в ереване
В мире, Взрыв на рынке в Ереване
22:30 14.08.2022
 
Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в ТЦ

Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в торговом центре "Сурмалу"

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкВ ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
В ТЦ Сурмалу в Ереване произошёл взрыв - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
В ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу".
"По состоянию на данный момент в результате взрыва в ТЦ "Сурмалу" три человека погибли, 61 ранен, 27 пропали без вести", - написал в соцсетях пресс-секретарь мэрии Левон Сардарян.
Сотрудники МЧС на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 13:37
Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео
 
В миреВзрыв на рынке в Ереване
 
 
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