https://ria.ru/20220814/erevan-1809566085.html

Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в ТЦ

Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в ТЦ - РИА Новости, 14.08.2022

Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в ТЦ

Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу". РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T22:30

2022-08-14T22:30

2022-08-14T22:30

в мире

взрыв на рынке в ереване

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809487028_0:98:1300:829_1920x0_80_0_0_cda3b8ad8faeadcf923d65f97b35610e.jpg

ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"."По состоянию на данный момент в результате взрыва в ТЦ "Сурмалу" три человека погибли, 61 ранен, 27 пропали без вести", - написал в соцсетях пресс-секретарь мэрии Левон Сардарян.

https://ria.ru/20220814/erevan-1809487200.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, взрыв на рынке в ереване