https://ria.ru/20220814/erevan-1809558711.html

При взрыве в Ереване погибли три человека

При взрыве в Ереване погибли три человека - РИА Новости, 14.08.2022

При взрыве в Ереване погибли три человека

Число погибших после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T21:19

2022-08-14T21:19

2022-08-14T22:44

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взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Число погибших после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении."Из-под завалов извлекли тело третьего погибшего", — рассказал пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.Спасатели также получили от граждан просьбы установить судьбу 20 своих родственников, добавил он.Как ранее уточнили в Министерстве здравоохранения страны, в общей сложности пострадали 60 человек, 36 из них находятся в состоянии средней тяжести, 22 человека уже выписались из больницы.В воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошло ЧП. По данным мэрии города, в магазине пиротехнических материалов прогремел взрыв, после чего начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.

https://ria.ru/20220814/erevan-1809487200.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ереван, в мире, армения, взрыв на рынке в ереване