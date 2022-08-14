https://ria.ru/20220814/erevan-1809558711.html
При взрыве в Ереване погибли три человека
При взрыве в Ереване погибли три человека - РИА Новости, 14.08.2022
При взрыве в Ереване погибли три человека
Число погибших после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T21:19
2022-08-14T21:19
2022-08-14T22:44
ереван
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армения
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Число погибших после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении."Из-под завалов извлекли тело третьего погибшего", — рассказал пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.Спасатели также получили от граждан просьбы установить судьбу 20 своих родственников, добавил он.Как ранее уточнили в Министерстве здравоохранения страны, в общей сложности пострадали 60 человек, 36 из них находятся в состоянии средней тяжести, 22 человека уже выписались из больницы.В воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошло ЧП. По данным мэрии города, в магазине пиротехнических материалов прогремел взрыв, после чего начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.
https://ria.ru/20220814/erevan-1809487200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, в мире, армения, взрыв на рынке в ереване
Ереван, В мире, Армения, Взрыв на рынке в Ереване
21:19 14.08.2022 (обновлено: 22:44 14.08.2022)
При взрыве в Ереване погибли три человека
МЧС Армении: при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване погибли три человека
ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Число погибших после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении.
"Из-под завалов извлекли тело третьего погибшего", — рассказал пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.
Спасатели также получили от граждан просьбы установить судьбу 20 своих родственников, добавил он.
Как ранее уточнили в Министерстве здравоохранения страны, в общей сложности пострадали 60 человек, 36 из них находятся в состоянии средней тяжести, 22 человека уже выписались из больницы.
В воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване
произошло ЧП. По данным мэрии города, в магазине пиротехнических материалов прогремел взрыв, после чего начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.