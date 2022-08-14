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При взрыве в Ереване погибли три человека - РИА Новости, 14.08.2022
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При взрыве в Ереване погибли три человека
При взрыве в Ереване погибли три человека - РИА Новости, 14.08.2022
При взрыве в Ереване погибли три человека
Число погибших после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T21:19
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армения
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Число погибших после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении."Из-под завалов извлекли тело третьего погибшего", — рассказал пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.Спасатели также получили от граждан просьбы установить судьбу 20 своих родственников, добавил он.Как ранее уточнили в Министерстве здравоохранения страны, в общей сложности пострадали 60 человек, 36 из них находятся в состоянии средней тяжести, 22 человека уже выписались из больницы.В воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошло ЧП. По данным мэрии города, в магазине пиротехнических материалов прогремел взрыв, после чего начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.
https://ria.ru/20220814/erevan-1809487200.html
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ереван, в мире, армения, взрыв на рынке в ереване
Ереван, В мире, Армения, Взрыв на рынке в Ереване
21:19 14.08.2022 (обновлено: 22:44 14.08.2022)
 
При взрыве в Ереване погибли три человека

МЧС Армении: при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване погибли три человека

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкВ ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошел взрыв
В ТЦ Сурмалу в Ереване произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
В ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошел взрыв
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Число погибших после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении.
"Из-под завалов извлекли тело третьего погибшего", — рассказал пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.
Сотрудники МЧС на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 13:37
Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео
Спасатели также получили от граждан просьбы установить судьбу 20 своих родственников, добавил он.
Как ранее уточнили в Министерстве здравоохранения страны, в общей сложности пострадали 60 человек, 36 из них находятся в состоянии средней тяжести, 22 человека уже выписались из больницы.
В воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошло ЧП. По данным мэрии города, в магазине пиротехнических материалов прогремел взрыв, после чего начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.
Местные жители на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 17:36
Крупные ЧП на рынках в мире в 2021 — 2022 годах
 
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