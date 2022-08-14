https://ria.ru/20220814/erevan-1809550300.html

Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ в Ереване

Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 14.08.2022

Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ в Ереване

Спасатели получили от граждан просьбы установить судьбу 20 своих родственников в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T20:18

2022-08-14T20:18

2022-08-14T21:59

ереван

армения

взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Спасатели получили от граждан просьбы установить судьбу 20 своих родственников в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян."Родственники 20 человек сообщили, что ищут своих родных", - сказал он.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли два человека, 60 получили ранения.

https://ria.ru/20220814/erevan-1809487200.html

ереван

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ереван, армения, взрыв на рынке в ереване