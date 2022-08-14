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Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 14.08.2022
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Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ в Ереване
Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 14.08.2022
Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ в Ереване
Спасатели получили от граждан просьбы установить судьбу 20 своих родственников в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T20:18
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ереван
армения
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Спасатели получили от граждан просьбы установить судьбу 20 своих родственников в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян."Родственники 20 человек сообщили, что ищут своих родных", - сказал он.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли два человека, 60 получили ранения.
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ереван, армения, взрыв на рынке в ереване
Ереван, Армения, Взрыв на рынке в Ереване
20:18 14.08.2022 (обновлено: 21:59 14.08.2022)
 
Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ в Ереване

МЧС Армении: судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкВ ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
В ТЦ Сурмалу в Ереване произошёл взрыв - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
В ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Спасатели получили от граждан просьбы установить судьбу 20 своих родственников в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
"Родственники 20 человек сообщили, что ищут своих родных", - сказал он.
В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли два человека, 60 получили ранения.
Сотрудники МЧС на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 13:37
Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео
 
ЕреванАрменияВзрыв на рынке в Ереване
 
 
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