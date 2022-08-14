https://ria.ru/20220814/erevan-1809550300.html
Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ в Ереване
Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 14.08.2022
Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ в Ереване
Спасатели получили от граждан просьбы установить судьбу 20 своих родственников в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T20:18
2022-08-14T20:18
2022-08-14T21:59
ереван
армения
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Спасатели получили от граждан просьбы установить судьбу 20 своих родственников в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян."Родственники 20 человек сообщили, что ищут своих родных", - сказал он.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли два человека, 60 получили ранения.
https://ria.ru/20220814/erevan-1809487200.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, армения, взрыв на рынке в ереване
Ереван, Армения, Взрыв на рынке в Ереване
20:18 14.08.2022 (обновлено: 21:59 14.08.2022)
Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ в Ереване
МЧС Армении: судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване