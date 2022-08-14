https://ria.ru/20220814/erevan-1809535705.html

При взрыве в Ереване погибли два человека

При взрыве в Ереване погибли два человека - РИА Новости, 14.08.2022

При взрыве в Ереване погибли два человека

Число погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до двух, сообщается на сайте министерства здравоохранения Армении. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T18:56

2022-08-14T18:56

2022-08-14T19:15

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взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Число погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до двух, сообщается на сайте министерства здравоохранения Армении. "Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что в общей сложности 60 человек получили ранения, 36 из них находятся в состоянии средней тяжести, 22 пострадавших уже выписали из больницы.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел около 13:00 мск. По данным мэрии Еревана, ЧП произошло в магазине пиротехнических материалов, после чего начался пожар.Как передает Sputnik Армения, из-за этого здание, где находился магазин, обрушилось. Под завалами могут еще оставаться люди.Потушить пожар до сих пор не удалось. На месте работают спасатели.

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Взрыв прогремел в торговом центре Еревана. Видео с места ЧП Взрыв прогремел в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении. 2022-08-14T18:56 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, взрыв на рынке в ереване, армения, ереван