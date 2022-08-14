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При взрыве в Ереване погибли два человека - РИА Новости, 14.08.2022
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При взрыве в Ереване погибли два человека
При взрыве в Ереване погибли два человека - РИА Новости, 14.08.2022
При взрыве в Ереване погибли два человека
Число погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до двух, сообщается на сайте министерства здравоохранения Армении. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T18:56
2022-08-14T19:15
в мире
взрыв на рынке в ереване
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Число погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до двух, сообщается на сайте министерства здравоохранения Армении. "Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что в общей сложности 60 человек получили ранения, 36 из них находятся в состоянии средней тяжести, 22 пострадавших уже выписали из больницы.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел около 13:00 мск. По данным мэрии Еревана, ЧП произошло в магазине пиротехнических материалов, после чего начался пожар.Как передает Sputnik Армения, из-за этого здание, где находился магазин, обрушилось. Под завалами могут еще оставаться люди.Потушить пожар до сих пор не удалось. На месте работают спасатели.
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353
60
Взрыв прогремел в торговом центре Еревана. Видео с места ЧП
Взрыв прогремел в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении.
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в мире, взрыв на рынке в ереване, армения, ереван
В мире, Взрыв на рынке в Ереване, Армения, Ереван
18:56 14.08.2022 (обновлено: 19:15 14.08.2022)
 
При взрыве в Ереване погибли два человека

Минздрав Армении: при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване погибли два человека

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкВ ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
В ТЦ Сурмалу в Ереване произошёл взрыв - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
В ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Число погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до двух, сообщается на сайте министерства здравоохранения Армении.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек", — говорится в заявлении.
В ведомстве уточнили, что в общей сложности 60 человек получили ранения, 36 из них находятся в состоянии средней тяжести, 22 пострадавших уже выписали из больницы.
Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел около 13:00 мск. По данным мэрии Еревана, ЧП произошло в магазине пиротехнических материалов, после чего начался пожар.
Как передает Sputnik Армения, из-за этого здание, где находился магазин, обрушилось. Под завалами могут еще оставаться люди.
Потушить пожар до сих пор не удалось. На месте работают спасатели.
Местные жители на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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В миреВзрыв на рынке в ЕреванеАрменияЕреван
 
 
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