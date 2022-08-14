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Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео
Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео - РИА Новости, 14.08.2022
Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео
В Сети появилось видео момента взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Его опубликовало агентство Sputnik. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:37
2022-08-14T13:37
2022-08-14T14:05
в мире
ереван
армения
взрыв на рынке в ереване
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео момента взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Его опубликовало агентство Sputnik. На кадрах сначала виден дым, а затем происходит мощный взрыв.Пользователи соцсетей пишут, что причиной стала детонация фейерверков. "По предварительным данным, есть пострадавшие", — сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.Позже в ведомстве уточнили, что один человек погиб и 20 получили ранения.Как передает Sputnik Армения, к ТЦ прибыли восемь боевых расчетов спасателей. Пожару присвоили вторую степень сложности.Прямая трансляция с места взрыва
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LIVE: Ситуация около торгового центра в Ереване, где произошел взрыв
LIVE: Ситуация около торгового центра в Ереване, где произошел взрыв
2022-08-14T13:37
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, ереван, армения, видео, взрыв на рынке в ереване
В мире, Ереван, Армения, Взрыв на рынке в Ереване
13:37 14.08.2022 (обновлено: 14:05 14.08.2022)
Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео
Момент взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване попал на видео