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Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео

Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео - РИА Новости, 14.08.2022

Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео

В Сети появилось видео момента взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Его опубликовало агентство Sputnik. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:37

2022-08-14T13:37

2022-08-14T14:05

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взрыв на рынке в ереване

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео момента взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Его опубликовало агентство Sputnik. На кадрах сначала виден дым, а затем происходит мощный взрыв.Пользователи соцсетей пишут, что причиной стала детонация фейерверков. "По предварительным данным, есть пострадавшие", — сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.Позже в ведомстве уточнили, что один человек погиб и 20 получили ранения.Как передает Sputnik Армения, к ТЦ прибыли восемь боевых расчетов спасателей. Пожару присвоили вторую степень сложности.Прямая трансляция с места взрыва

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LIVE: Ситуация около торгового центра в Ереване, где произошел взрыв LIVE: Ситуация около торгового центра в Ереване, где произошел взрыв 2022-08-14T13:37 true PT1S

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Севастиан Котов

в мире, ереван, армения, видео, взрыв на рынке в ереване