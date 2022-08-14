https://ria.ru/20220814/egipet-1809492737.html
СМИ сообщили о более 40 погибших в результате пожара в церкви в Египте
СМИ сообщили о более 40 погибших в результате пожара в церкви в Египте - РИА Новости, 14.08.2022
СМИ сообщили о более 40 погибших в результате пожара в церкви в Египте
В Египте как минимум 41 человек погиб при пожаре в церкви, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:59
2022-08-14T13:59
2022-08-14T16:55
в мире
египет
гиза
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Египте как минимум 41 человек погиб при пожаре в церкви, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники."Коптская церковь Египта, ссылаясь на органы здравоохранения, утверждает, что из-за пожара в церкви в Каире погиб по меньшей мере 41 человек", — говорится в сообщении.Как уточнило МВД страны, причиной ЧП стало возгорание кондиционера из-за неисправности электропроводки, большинство прихожан погибли от удушения дымом.Ранее в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источники заявило, что инцидент произошел в городе Гиза. В храме собрались пять тысяч человек. После того как начался пожар, возникла давка.
https://ria.ru/20220120/proisshestviya-1768727508.html
египет
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, гиза
13:59 14.08.2022 (обновлено: 16:55 14.08.2022)
СМИ сообщили о более 40 погибших в результате пожара в церкви в Египте
AP: как минимум 41 человек погиб при пожаре в церкви в Египте