https://ria.ru/20220814/egipet-1809492737.html

СМИ сообщили о более 40 погибших в результате пожара в церкви в Египте

СМИ сообщили о более 40 погибших в результате пожара в церкви в Египте - РИА Новости, 14.08.2022

СМИ сообщили о более 40 погибших в результате пожара в церкви в Египте

В Египте как минимум 41 человек погиб при пожаре в церкви, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:59

2022-08-14T13:59

2022-08-14T16:55

в мире

египет

гиза

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Египте как минимум 41 человек погиб при пожаре в церкви, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники."Коптская церковь Египта, ссылаясь на органы здравоохранения, утверждает, что из-за пожара в церкви в Каире погиб по меньшей мере 41 человек", — говорится в сообщении.Как уточнило МВД страны, причиной ЧП стало возгорание кондиционера из-за неисправности электропроводки, большинство прихожан погибли от удушения дымом.Ранее в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источники заявило, что инцидент произошел в городе Гиза. В храме собрались пять тысяч человек. После того как начался пожар, возникла давка.

https://ria.ru/20220120/proisshestviya-1768727508.html

египет

гиза

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет, гиза