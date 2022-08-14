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СМИ сообщили о более 40 погибших в результате пожара в церкви в Египте - РИА Новости, 14.08.2022
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СМИ сообщили о более 40 погибших в результате пожара в церкви в Египте
СМИ сообщили о более 40 погибших в результате пожара в церкви в Египте - РИА Новости, 14.08.2022
СМИ сообщили о более 40 погибших в результате пожара в церкви в Египте
В Египте как минимум 41 человек погиб при пожаре в церкви, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:59
2022-08-14T16:55
в мире
египет
гиза
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Египте как минимум 41 человек погиб при пожаре в церкви, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники."Коптская церковь Египта, ссылаясь на органы здравоохранения, утверждает, что из-за пожара в церкви в Каире погиб по меньшей мере 41 человек", — говорится в сообщении.Как уточнило МВД страны, причиной ЧП стало возгорание кондиционера из-за неисправности электропроводки, большинство прихожан погибли от удушения дымом.Ранее в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источники заявило, что инцидент произошел в городе Гиза. В храме собрались пять тысяч человек. После того как начался пожар, возникла давка.
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в мире, египет, гиза
В мире, Египет, Гиза
13:59 14.08.2022 (обновлено: 16:55 14.08.2022)
 
СМИ сообщили о более 40 погибших в результате пожара в церкви в Египте

AP: как минимум 41 человек погиб при пожаре в церкви в Египте

© AP Photo / Mohamed SalahНа месте пожара в церкви в Египте
На месте пожара в церкви в Египте - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Mohamed Salah
На месте пожара в церкви в Египте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Египте как минимум 41 человек погиб при пожаре в церкви, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
"Коптская церковь Египта, ссылаясь на органы здравоохранения, утверждает, что из-за пожара в церкви в Каире погиб по меньшей мере 41 человек", — говорится в сообщении.
© AP Photo / Mohamed SalahНа месте пожара в коптской церкви в Каире, Египет
На месте пожара в коптской церкви в Каире, Египет - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Mohamed Salah
На месте пожара в коптской церкви в Каире, Египет
Как уточнило МВД страны, причиной ЧП стало возгорание кондиционера из-за неисправности электропроводки, большинство прихожан погибли от удушения дымом.
Ранее в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источники заявило, что инцидент произошел в городе Гиза. В храме собрались пять тысяч человек. После того как начался пожар, возникла давка.
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