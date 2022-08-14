https://ria.ru/20220814/egipet-1809487980.html

В Египте 35 человек погибли в результате пожара в церкви

В Египте 35 человек погибли в результате пожара в церкви - РИА Новости, 14.08.2022

В Египте 35 человек погибли в результате пожара в церкви

По меньшей мере 35 человек погибли, 45 пострадали из-за пожара в церкви в египетском городе Гиза, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:39

2022-08-14T13:39

2022-08-14T15:44

в мире

египет

гиза

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. По меньшей мере 35 человек погибли, 45 пострадали из-за пожара в церкви в египетском городе Гиза, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Отмечается, что в церкви собрались 5 тысяч человек. После того, как начался пожар, возникла давка.

https://ria.ru/20220120/proisshestviya-1768727508.html

египет

гиза

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет, гиза