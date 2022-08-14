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В Египте 35 человек погибли в результате пожара в церкви
В Египте 35 человек погибли в результате пожара в церкви - РИА Новости, 14.08.2022
В Египте 35 человек погибли в результате пожара в церкви
По меньшей мере 35 человек погибли, 45 пострадали из-за пожара в церкви в египетском городе Гиза, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:39
2022-08-14T13:39
2022-08-14T15:44
в мире
египет
гиза
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. По меньшей мере 35 человек погибли, 45 пострадали из-за пожара в церкви в египетском городе Гиза, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Отмечается, что в церкви собрались 5 тысяч человек. После того, как начался пожар, возникла давка.
https://ria.ru/20220120/proisshestviya-1768727508.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, гиза
13:39 14.08.2022 (обновлено: 15:44 14.08.2022)
В Египте 35 человек погибли в результате пожара в церкви
Рейтер: 35 человек погибли и 45 пострадали при пожаре в церкви в египетском городе Гиза