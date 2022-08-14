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В Египте 35 человек погибли в результате пожара в церкви - РИА Новости, 14.08.2022
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В Египте 35 человек погибли в результате пожара в церкви
В Египте 35 человек погибли в результате пожара в церкви - РИА Новости, 14.08.2022
В Египте 35 человек погибли в результате пожара в церкви
По меньшей мере 35 человек погибли, 45 пострадали из-за пожара в церкви в египетском городе Гиза, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:39
2022-08-14T15:44
в мире
египет
гиза
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. По меньшей мере 35 человек погибли, 45 пострадали из-за пожара в церкви в египетском городе Гиза, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Отмечается, что в церкви собрались 5 тысяч человек. После того, как начался пожар, возникла давка.
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египет
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в мире, египет, гиза
В мире, Египет, Гиза
13:39 14.08.2022 (обновлено: 15:44 14.08.2022)
 
В Египте 35 человек погибли в результате пожара в церкви

Рейтер: 35 человек погибли и 45 пострадали при пожаре в церкви в египетском городе Гиза

© AP Photo / Mohamed SalahНа месте пожара в коптской церкви в Каире, Египет
На месте пожара в коптской церкви в Каире, Египет - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Mohamed Salah
На месте пожара в коптской церкви в Каире, Египет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. По меньшей мере 35 человек погибли, 45 пострадали из-за пожара в церкви в египетском городе Гиза, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Тридцать пять человек погибли, 45 ранены в результате пожара в церкви в Египте", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в церкви собрались 5 тысяч человек. После того, как начался пожар, возникла давка.
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