https://ria.ru/20220814/dtp-1809573635.html

В ДТП в Ленинградской области один человек погиб и пятеро пострадали

В ДТП в Ленинградской области один человек погиб и пятеро пострадали - РИА Новости, 14.08.2022

В ДТП в Ленинградской области один человек погиб и пятеро пострадали

Два автомобиля столкнулись на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, в результате ДТП погиб один и пострадали пять человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T23:59

2022-08-14T23:59

2022-08-14T23:59

происшествия

авто

toyota corolla

renault logan

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, в результате ДТП погиб один и пострадали пять человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.ДТП произошло днем в воскресенье на 101-м километре автодороги "Скандинавия". Водитель автомобиля Toyota Venza выехал на полосу встречного движения, пересек при этом сплошную линию разметки и столкнулся с автомобилем Renault Sandero."В результате ДТП водитель Renault скончался на месте ДТП. Пассажир Renault, женщина 1974 года рождения, водитель Toyota и женщина пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы. Двое несовершеннолетних пассажиров Toyota, мальчик 7 лет и девочка 10 лет, получили средний вред здоровью и также госпитализированы", - говорится в сообщении.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все детали происшествия.

https://ria.ru/20220811/dtp-1808932825.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, toyota corolla, renault logan