https://ria.ru/20220814/dtp-1809573635.html
В ДТП в Ленинградской области один человек погиб и пятеро пострадали
В ДТП в Ленинградской области один человек погиб и пятеро пострадали - РИА Новости, 14.08.2022
В ДТП в Ленинградской области один человек погиб и пятеро пострадали
Два автомобиля столкнулись на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, в результате ДТП погиб один и пострадали пять человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:59
2022-08-14T23:59
2022-08-14T23:59
происшествия
авто
toyota corolla
renault logan
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, в результате ДТП погиб один и пострадали пять человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.ДТП произошло днем в воскресенье на 101-м километре автодороги "Скандинавия". Водитель автомобиля Toyota Venza выехал на полосу встречного движения, пересек при этом сплошную линию разметки и столкнулся с автомобилем Renault Sandero."В результате ДТП водитель Renault скончался на месте ДТП. Пассажир Renault, женщина 1974 года рождения, водитель Toyota и женщина пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы. Двое несовершеннолетних пассажиров Toyota, мальчик 7 лет и девочка 10 лет, получили средний вред здоровью и также госпитализированы", - говорится в сообщении.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все детали происшествия.
https://ria.ru/20220811/dtp-1808932825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, toyota corolla, renault logan
Происшествия, Авто, Toyota Corolla, Renault Logan
В ДТП в Ленинградской области один человек погиб и пятеро пострадали
В ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области один человек погиб и пять пострадали
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, в результате ДТП погиб один и пострадали пять человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло днем в воскресенье на 101-м километре автодороги "Скандинавия". Водитель автомобиля Toyota
Venza выехал на полосу встречного движения, пересек при этом сплошную линию разметки и столкнулся с автомобилем Renault
Sandero.
"В результате ДТП водитель Renault скончался на месте ДТП. Пассажир Renault, женщина 1974 года рождения, водитель Toyota и женщина пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы. Двое несовершеннолетних пассажиров Toyota, мальчик 7 лет и девочка 10 лет, получили средний вред здоровью и также госпитализированы", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все детали происшествия.