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В ДТП в Ленинградской области один человек погиб и пятеро пострадали - РИА Новости, 14.08.2022
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В ДТП в Ленинградской области один человек погиб и пятеро пострадали
В ДТП в Ленинградской области один человек погиб и пятеро пострадали - РИА Новости, 14.08.2022
В ДТП в Ленинградской области один человек погиб и пятеро пострадали
Два автомобиля столкнулись на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, в результате ДТП погиб один и пострадали пять человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:59
2022-08-14T23:59
происшествия
авто
toyota corolla
renault logan
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, в результате ДТП погиб один и пострадали пять человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.ДТП произошло днем в воскресенье на 101-м километре автодороги "Скандинавия". Водитель автомобиля Toyota Venza выехал на полосу встречного движения, пересек при этом сплошную линию разметки и столкнулся с автомобилем Renault Sandero."В результате ДТП водитель Renault скончался на месте ДТП. Пассажир Renault, женщина 1974 года рождения, водитель Toyota и женщина пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы. Двое несовершеннолетних пассажиров Toyota, мальчик 7 лет и девочка 10 лет, получили средний вред здоровью и также госпитализированы", - говорится в сообщении.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все детали происшествия.
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происшествия, авто, toyota corolla, renault logan
Происшествия, Авто, Toyota Corolla, Renault Logan
23:59 14.08.2022
 
В ДТП в Ленинградской области один человек погиб и пятеро пострадали

В ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области один человек погиб и пять пострадали

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, в результате ДТП погиб один и пострадали пять человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло днем в воскресенье на 101-м километре автодороги "Скандинавия". Водитель автомобиля Toyota Venza выехал на полосу встречного движения, пересек при этом сплошную линию разметки и столкнулся с автомобилем Renault Sandero.
"В результате ДТП водитель Renault скончался на месте ДТП. Пассажир Renault, женщина 1974 года рождения, водитель Toyota и женщина пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы. Двое несовершеннолетних пассажиров Toyota, мальчик 7 лет и девочка 10 лет, получили средний вред здоровью и также госпитализированы", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все детали происшествия.
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ПроисшествияАвтоToyota CorollaRenault Logan
 
 
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