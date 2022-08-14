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В Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом
В Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом - РИА Новости, 14.08.2022
В Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом
Два человека погибли на трассе в Рыбинском районе Красноярского края в результате столкновения иномарки и рейсового автобуса, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:29
2022-08-14T10:29
2022-08-14T10:29
происшествия
агинское
заозерный
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Два человека погибли на трассе в Рыбинском районе Красноярского края в результате столкновения иномарки и рейсового автобуса, сообщает краевой главк ГУМВД.По его данным, авария произошла в воскресенье утром на 26-м километре автодороги Заозерный-Агинское."По предварительной информации, 35-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны села Агинское, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся со стороны Заозерного. В момент аварии в автобусе находился только один пассажир и водитель. В результате ДТП 58-летний пассажир автобуса, не пристёгнутый ремнём безопасности, и водитель легкового автомобиля погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
агинское
заозерный
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, агинское, заозерный, красноярский край
Происшествия, Агинское, Заозерный, Красноярский край
В Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом
Два человека погибли при столкновении иномарки с рейсовым автобусом в Красноярском крае