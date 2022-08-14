https://ria.ru/20220814/dtp-1809469037.html

В Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом

В Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом - РИА Новости, 14.08.2022

В Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом

Два человека погибли на трассе в Рыбинском районе Красноярского края в результате столкновения иномарки и рейсового автобуса, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T10:29

2022-08-14T10:29

2022-08-14T10:29

происшествия

агинское

заозерный

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Два человека погибли на трассе в Рыбинском районе Красноярского края в результате столкновения иномарки и рейсового автобуса, сообщает краевой главк ГУМВД.По его данным, авария произошла в воскресенье утром на 26-м километре автодороги Заозерный-Агинское."По предварительной информации, 35-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны села Агинское, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся со стороны Заозерного. В момент аварии в автобусе находился только один пассажир и водитель. В результате ДТП 58-летний пассажир автобуса, не пристёгнутый ремнём безопасности, и водитель легкового автомобиля погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

агинское

заозерный

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, агинское, заозерный, красноярский край