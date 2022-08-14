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В Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом - РИА Новости, 14.08.2022
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В Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом
В Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом - РИА Новости, 14.08.2022
В Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом
Два человека погибли на трассе в Рыбинском районе Красноярского края в результате столкновения иномарки и рейсового автобуса, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:29
2022-08-14T10:29
происшествия
агинское
заозерный
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Два человека погибли на трассе в Рыбинском районе Красноярского края в результате столкновения иномарки и рейсового автобуса, сообщает краевой главк ГУМВД.По его данным, авария произошла в воскресенье утром на 26-м километре автодороги Заозерный-Агинское."По предварительной информации, 35-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны села Агинское, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся со стороны Заозерного. В момент аварии в автобусе находился только один пассажир и водитель. В результате ДТП 58-летний пассажир автобуса, не пристёгнутый ремнём безопасности, и водитель легкового автомобиля погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции.
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происшествия, агинское, заозерный, красноярский край
Происшествия, Агинское, Заозерный, Красноярский край
10:29 14.08.2022
 
В Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом

Два человека погибли при столкновении иномарки с рейсовым автобусом в Красноярском крае

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Два человека погибли на трассе в Рыбинском районе Красноярского края в результате столкновения иномарки и рейсового автобуса, сообщает краевой главк ГУМВД.
По его данным, авария произошла в воскресенье утром на 26-м километре автодороги Заозерный-Агинское.
"По предварительной информации, 35-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны села Агинское, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся со стороны Заозерного. В момент аварии в автобусе находился только один пассажир и водитель. В результате ДТП 58-летний пассажир автобуса, не пристёгнутый ремнём безопасности, и водитель легкового автомобиля погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции.
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