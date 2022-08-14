https://ria.ru/20220814/donbass-1809482002.html

Российские военные уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов

Российские военные уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов - РИА Новости, 14.08.2022

Российские военные уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов

В ДНР войска РФ уничтожили за сутки до 240 националистов, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T12:57

2022-08-14T12:57

2022-08-14T14:36

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В ДНР войска РФ уничтожили за сутки до 240 националистов, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники", - отметили в ведомстве.Кроме того, уточнили там, "сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой народной республики уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)