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Российские военные уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/donbass-1809482002.html
Российские военные уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов
Российские военные уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов - РИА Новости, 14.08.2022
Российские военные уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов
В ДНР войска РФ уничтожили за сутки до 240 националистов, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T12:57
2022-08-14T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В ДНР войска РФ уничтожили за сутки до 240 националистов, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники", - отметили в ведомстве.Кроме того, уточнили там, "сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой народной республики уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:57 14.08.2022 (обновлено: 14:36 14.08.2022)
 
Российские военные уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов

Минобороны России заявило об уничтожении в районе Срибного до 200 украинских националистов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В ДНР войска РФ уничтожили за сутки до 240 националистов, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.
"Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники", - отметили в ведомстве.
Кроме того, уточнили там, "сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой народной республики уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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