https://ria.ru/20220814/donbass-1809482002.html
Российские военные уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов
Российские военные уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов - РИА Новости, 14.08.2022
Российские военные уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов
В ДНР войска РФ уничтожили за сутки до 240 националистов, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T12:57
2022-08-14T12:57
2022-08-14T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a41f66cf620b2234306aae8780132d02.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В ДНР войска РФ уничтожили за сутки до 240 националистов, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники", - отметили в ведомстве.Кроме того, уточнили там, "сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой народной республики уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_580:462:2692:2046_1920x0_80_0_0_4b39545347efeb469d74ecd0127c2c79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:57 14.08.2022 (обновлено: 14:36 14.08.2022)
Российские военные уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов
Минобороны России заявило об уничтожении в районе Срибного до 200 украинских националистов