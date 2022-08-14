https://ria.ru/20220814/doklad-1809442192.html

Amnesty International хочет понять, что не так с ее докладом по Украине

Amnesty International хочет понять, что не так с ее докладом по Украине - РИА Новости, 14.08.2022

Amnesty International хочет понять, что не так с ее докладом по Украине

Amnesty International сообщила, что ее доклад, в котором говорилось о нарушениях военного права со стороны украинских войск и после которого она подверглась... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T00:52

2022-08-14T00:52

2022-08-14T05:04

в мире

владимир зеленский

украина

amnesty international

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БЕРЛИН, 14 авг – РИА Новости. Amnesty International сообщила, что ее доклад, в котором говорилось о нарушениях военного права со стороны украинских войск и после которого она подверглась критике Киева, проверят "независимые эксперты", пишет агентство dpa со ссылкой на заявление организации.По информации агентства, в немецком бюро Amnesty International заявили, что результаты доклада "не были переданы с той деликатностью и точностью", которые ожидались от организации, в том числе это относится к "последовавшему заявлению и реакции Международного секретариата на публичную критику".В Amnesty заявили, что хотели бы принять "непосредственное участие в обработке", чтобы "понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь из этого уроки и улучшить нашу работу в области прав человека", приводит dpa слова из заявления.В организации отметили, что результаты этой проверки "очень важны", исследование будет "тщательным". Детали работы определят на следующей неделе после того, как национальные бюро организации, в том числе на Украине, смогут внести свой вклад в этот процесс.Amnesty International 4 августа опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушениях международных гуманитарных норм и военного права. В нем отмечалось, что украинские военные размещают вооружения в школах и больницах, подвергая риску мирных жителей.После этого глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что покидает пост, потому что "разошлась во взглядах на ценности" с руководством организации. Владимир Зеленский и представители его офиса резко осудили доклад Amnesty International. Также доклад подвергся критике со стороны ряда европейских политиков, в частности, представителей прибалтийских стран.В ответ на критику 7 августа Amnesty заявила, что сожалеет о боли и гневе, которые вызвал ее доклад о нарушениях гуманитарного и военного права со стороны украинских войск, но отметила, что не отказывается от озвученных данных.Через несколько дней СМИ сообщили, что шведский соучредитель Amnesty International Пер Вестберг "с тяжелым сердцем" покинул организацию из-за доклада по Украине.Минобороны России неоднократно заявляло, что украинские военные размещают вооружение в жилых домах, больницах, школах и детсадах и других гражданских объектах, используя мирное население в качестве живого щита. В Москве такие действия украинских военных называли "тактикой террористов".Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через его фонд "Открытое общество".

https://ria.ru/20220813/provokatsiya-1809427697.html

https://ria.ru/20220813/donbass-1809352011.html

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в мире, владимир зеленский, украина, amnesty international