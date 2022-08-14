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Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 15.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/dnr-1809573192.html
Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Угледарском направлении
Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 15.08.2022
Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Угледарском направлении
Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии значительно продвинулись на Угледарском направлении и прорвали оборону ВСУ, сообщил заместитель... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-14T23:57
2022-08-15T09:13
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
владимир путин
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ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии значительно продвинулись на Угледарском направлении и прорвали оборону ВСУ, сообщил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в Telegram-канале."Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС России прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе", — говорится в заявлении.Он отметил, что до сегодняшнего дня на этом участке фронта за последние месяцы не было существенных продвижений.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
https://ria.ru/20220814/akhmat-1809567912.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, владимир путин
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
23:57 14.08.2022 (обновлено: 09:13 15.08.2022)
 
Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Угледарском направлении

Замминистра информации ДНР Безсонов: союзные силы прорвали оборону ВСУ у Угледара

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии значительно продвинулись на Угледарском направлении и прорвали оборону ВСУ, сообщил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в Telegram-канале.
"Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС России прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе", — говорится в заявлении.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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