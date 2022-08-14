https://ria.ru/20220814/dnr-1809570145.html

ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Новобахмутовку и Гольмовский

ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Новобахмутовку и Гольмовский - РИА Новости, 14.08.2022

ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Новобахмутовку и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Новобахмутовку и Гольмовский, применив снаряды калибром РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T23:05

2022-08-14T23:05

2022-08-14T23:05

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

гольмовский

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Новобахмутовку и Гольмовский, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно Telegram-каналу представительства, в направлении Горловки (Никитовский район) в 20.54 (совпадает с мск) выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, пять снарядов калибром 152 миллиметра в 20.03 выпущено в направлении Донецка (Куйбышевский, Киевский районы).В направлении Новобахмутовки в 20.50 выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра, в направлении Гольмовского в 20.55 выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

гольмовский

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, гольмовский, донецк (днр)