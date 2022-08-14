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ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Новобахмутовку и Гольмовский
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Новобахмутовку и Гольмовский - РИА Новости, 14.08.2022
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Новобахмутовку и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Новобахмутовку и Гольмовский, применив снаряды калибром РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:05
2022-08-14T23:05
2022-08-14T23:05
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
гольмовский
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Новобахмутовку и Гольмовский, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно Telegram-каналу представительства, в направлении Горловки (Никитовский район) в 20.54 (совпадает с мск) выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, пять снарядов калибром 152 миллиметра в 20.03 выпущено в направлении Донецка (Куйбышевский, Киевский районы).В направлении Новобахмутовки в 20.50 выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра, в направлении Гольмовского в 20.55 выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, гольмовский, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Гольмовский, Донецк (ДНР)
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Новобахмутовку и Гольмовский
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Новобахмутовку и Гольмовский