https://ria.ru/20220814/dnr-1809560347.html

Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР за сутки

Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР за сутки - РИА Новости, 14.08.2022

Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР за сутки

Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T21:34

2022-08-14T21:34

2022-08-14T21:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня .Отмечается, что по состоянию на 21.00 за воскресенье украинские войска выпустили "324 боеприпаса различного типа, включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина