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Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР за сутки - РИА Новости, 14.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР за сутки
Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР за сутки - РИА Новости, 14.08.2022
Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР за сутки
Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T21:34
2022-08-14T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня .Отмечается, что по состоянию на 21.00 за воскресенье украинские войска выпустили "324 боеприпаса различного типа, включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
21:34 14.08.2022
 
Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР за сутки

Представительство ДНР: три мирных жителя погибли, 11 ранены в республике за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня .
"По состоянию на 21.00 (совпадает с мск - ред.) общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 14 августа 2022 года составило 14 человек (трое погибли, 11 ранены)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что по состоянию на 21.00 за воскресенье украинские войска выпустили "324 боеприпаса различного типа, включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм".
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