Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР за сутки
Представительство ДНР: три мирных жителя погибли, 11 ранены в республике за сутки
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 11 ранены в ДНР в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня .
"По состоянию на 21.00 (совпадает с мск - ред.) общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 14 августа 2022 года составило 14 человек (трое погибли, 11 ранены)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что по состоянию на 21.00 за воскресенье украинские войска выпустили "324 боеприпаса различного типа, включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм".