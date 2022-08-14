ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: украинские войска за 43 минуты обстреляли Донецк и Горловку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за 43 минуты обстреляли Донецк и Горловку, выпущено 12 снарядов калибром 152 мм и шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Никитовский и Калининский районы Горловки были обстреляны шестью "натовскими" снарядами в 19.20. По Петровскому району Донецка выпустили семь снарядов калибром 152 мм в 19.47, в сторону Куйбышевского и Киевского районов города выпустили пять снарядов того же калибра в 20.03.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.