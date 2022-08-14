https://ria.ru/20220814/dnr-1809542976.html

ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Пантелеймоновку

ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Пантелеймоновку - РИА Новости, 14.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Пантелеймоновку

Украинские войска за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, Зайцево (Южное) и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского"... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T19:34

2022-08-14T19:34

2022-08-14T19:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

зайцево

украина

нато

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, Зайцево (Южное) и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, войска Украины открыли огонь по Петровскому району Донецка, Зайцево (Южному) и Еленовке, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

зайцево

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), зайцево, украина, нато