ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Пантелеймоновку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево (Южное) и Пантелеймоновку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, Зайцево (Южное) и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 18.15 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево южное: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град"; 18.35 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, войска Украины открыли огонь по Петровскому району Донецка, Зайцево (Южному) и Еленовке, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.