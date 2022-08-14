https://ria.ru/20220814/dnr-1809542013.html

Украинские боевики обстреляли Зайцево южное

Украинские боевики обстреляли Зайцево южное - РИА Новости, 14.08.2022

Украинские боевики обстреляли Зайцево южное

Украинские войска в 18.20 выпустили 16 ракет из "Градов" по Зайцево (южное) в ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T19:31

2022-08-14T19:31

2022-08-14T19:31

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

украина

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили 16 ракет из "Градов" по Зайцево (южное) в ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 16 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, зайцево, украина