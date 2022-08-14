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Украинские боевики обстреляли Зайцево южное - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские боевики обстреляли Зайцево южное
Украинские боевики обстреляли Зайцево южное - РИА Новости, 14.08.2022
Украинские боевики обстреляли Зайцево южное
Украинские войска в 18.20 выпустили 16 ракет из "Градов" по Зайцево (южное) в ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T19:31
2022-08-14T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
украина
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили 16 ракет из "Градов" по Зайцево (южное) в ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 16 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, зайцево, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Украина
19:31 14.08.2022
 
Украинские боевики обстреляли Зайцево южное

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 ракет из "Градов" по Зайцево южное

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео
Работа расчетов РСЗО Град в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Работа расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили 16 ракет из "Градов" по Зайцево (южное) в ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 16 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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