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Украинские боевики обстреляли Зайцево южное
Украинские боевики обстреляли Зайцево южное - РИА Новости, 14.08.2022
Украинские боевики обстреляли Зайцево южное
Украинские войска в 18.20 выпустили 16 ракет из "Градов" по Зайцево (южное) в ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T19:31
2022-08-14T19:31
2022-08-14T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
украина
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили 16 ракет из "Градов" по Зайцево (южное) в ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 16 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Украина
Украинские боевики обстреляли Зайцево южное
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 ракет из "Градов" по Зайцево южное