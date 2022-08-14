https://ria.ru/20220814/dnr-1809534167.html

ВСУ выпустили по ДНР более 30 мин и снарядов за полчаса

ВСУ выпустили по ДНР более 30 мин и снарядов за полчаса - РИА Новости, 14.08.2022

ВСУ выпустили по ДНР более 30 мин и снарядов за полчаса

Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 30 мин и снарядов за полчаса, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T18:49

2022-08-14T18:49

2022-08-14T18:49

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 30 мин и снарядов за полчаса, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Орловка – Макеевка, Червоногвардейский район, выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; Первомайское – Донецк, Куйбышевский район, выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.По информации ведомства, также в течение получаса украинские войска выпустили по Ленинскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, по поселку Зайцево на окраине Горловки – 18 мин калибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, сцкк