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ВСУ выпустили по ДНР более 30 мин и снарядов за полчаса
ВСУ выпустили по ДНР более 30 мин и снарядов за полчаса - РИА Новости, 14.08.2022
ВСУ выпустили по ДНР более 30 мин и снарядов за полчаса
Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 30 мин и снарядов за полчаса, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T18:49
2022-08-14T18:49
2022-08-14T18:49
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 30 мин и снарядов за полчаса, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Орловка – Макеевка, Червоногвардейский район, выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; Первомайское – Донецк, Куйбышевский район, выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.По информации ведомства, также в течение получаса украинские войска выпустили по Ленинскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, по поселку Зайцево на окраине Горловки – 18 мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, СЦКК
ВСУ выпустили по ДНР более 30 мин и снарядов за полчаса
Представительство ДНР: за полчаса ВСУ выпустили по республике более 30 мин и снарядов