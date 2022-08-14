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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский - РИА Новости, 14.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский

Украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк, Горловку, Гольмовский, выпущено 25 мин калибром 120 мм, шесть снарядов калибром 152 мм и четыре снаряда... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T14:57

2022-08-14T14:57

2022-08-14T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

донецк (днр)

украина

нато

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк, Горловку, Гольмовский, выпущено 25 мин калибром 120 мм, шесть снарядов калибром 152 мм и четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 13.50 снарядами калибром 152 мм обстреляли Гольмовский. В 13.55 пятью минами был обстрелян горловский поселок шахты Изотова. В сторону Куйбышевского и Кировского районов Донецка в 14.05 выпустили "натовские" снаряды. Донецкий поселок шахты "Трудовской" подвергся обстрелу в 14.10, было выпущено 20 мин.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

гольмовский

донецк (днр)

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, гольмовский, донецк (днр), украина, нато