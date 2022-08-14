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В Белоруссии заявили об отсутствии дефицита товаров - РИА Новости, 14.08.2022
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В Белоруссии заявили об отсутствии дефицита товаров
В Белоруссии заявили об отсутствии дефицита товаров - РИА Новости, 14.08.2022
В Белоруссии заявили об отсутствии дефицита товаров
Несмотря на западные санкции, дефицита в магазинах Белоруссии нет, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли страны Алексей Богданов. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T20:31
2022-08-14T20:31
экономика
белоруссия
алексей богданов
в мире
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МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Несмотря на западные санкции, дефицита в магазинах Белоруссии нет, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли страны Алексей Богданов."Дефицита в магазинах не было и нет. Беларусь … давно уже обеспечила свою продовольственную безопасность. Товары, которые попадают под какие-то санкции, – наши импортеры, отмечу, очень здорово сработали и мгновенно переориентировались на другие рынки. Даже в самые тяжелые времена прошлых месяцев мы не испытывали никаких проблем ни с зеленными культурами, ни с овощами. Мгновенно переориентировались", - сказал министр в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.Он отметил, что "правительство не спит". "Если, например, ситуация изменяется, мы корректируем те постановления, которые регламентируют ввоз продукции или вывоз продукции из Республики Беларусь. Видим, что у нас не хватает какого-то сырья, например, гречки… Помните, была проблема с гречкой? Мы запретили экспорт, сохранили сырье внутри страны. Если нам не хватало каких-то товаров, мы открыли границы для ввоза ее даже из недружественных стран, чтобы обеспечить конкурентную цену на рынке, снизив ее, и обеспечить широкий ассортимент на полке", - рассказал Богданов. При этом он констатировал, что "сегодня у нас большинство товаров отечественного производства".Касаясь роста потребительских цен, министр заметил, что "товары все, и продовольственные, и непродовольственные, растут примерно одинаково, равномерными темпами". "За 12 месяцев от 10 до 20% подорожали все эти товары. Это говорит об объективности удорожания. Мировым бичом стала мировая инфляция. Везде она бьет рекорды. Дорожают логистика, сырье и материалы, энергетика. Конечно, это влияет серьезно и на формирование цен на нашем внутреннем рынке. Хотя правительство предпринимает колоссальные меры по сдерживанию, и сегодня мы единственная страна мира, где контролируются и регулируются более 50 % товаров", - сообщил министр.По официальным данным, в июле в Белоруссии инфляция в годовом исчислении составила 18,1%. Богданов подчеркнул, что власти Белоруссии делают максимально все, чтобы сдержать инфляцию. "Та ситуация, которая случилась, спецоперация в Украине, взорвала этот показатель. Мы сразу включились в работу, и все рычаги воздействия на цены были включены мгновенно. Кроме того, мы используем не только административные меры, но и меры экономического влияния на инфляционные процессы. И специально для этого была разработана программа по сдерживанию цен правительства и Комитета государственного контроля", - напомнил Богданов. Он подчеркнул, что "никто повышать цены бездумно не собирается и не будет".
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экономика, белоруссия, алексей богданов, в мире
Экономика, Белоруссия, Алексей Богданов, В мире
20:31 14.08.2022
 
В Белоруссии заявили об отсутствии дефицита товаров

Министр торговли Белоруссии Богданов: дефицита в магазинах не было и нет

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСетевой супермаркет "Евроопт" в городе Рогачеве в Белоруссии
Сетевой супермаркет Евроопт в городе Рогачеве в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Сетевой супермаркет "Евроопт" в городе Рогачеве в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Несмотря на западные санкции, дефицита в магазинах Белоруссии нет, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли страны Алексей Богданов.
"Дефицита в магазинах не было и нет. Беларусь … давно уже обеспечила свою продовольственную безопасность. Товары, которые попадают под какие-то санкции, – наши импортеры, отмечу, очень здорово сработали и мгновенно переориентировались на другие рынки. Даже в самые тяжелые времена прошлых месяцев мы не испытывали никаких проблем ни с зеленными культурами, ни с овощами. Мгновенно переориентировались", - сказал министр в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.
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Он отметил, что "правительство не спит". "Если, например, ситуация изменяется, мы корректируем те постановления, которые регламентируют ввоз продукции или вывоз продукции из Республики Беларусь. Видим, что у нас не хватает какого-то сырья, например, гречки… Помните, была проблема с гречкой? Мы запретили экспорт, сохранили сырье внутри страны. Если нам не хватало каких-то товаров, мы открыли границы для ввоза ее даже из недружественных стран, чтобы обеспечить конкурентную цену на рынке, снизив ее, и обеспечить широкий ассортимент на полке", - рассказал Богданов. При этом он констатировал, что "сегодня у нас большинство товаров отечественного производства".
Касаясь роста потребительских цен, министр заметил, что "товары все, и продовольственные, и непродовольственные, растут примерно одинаково, равномерными темпами". "За 12 месяцев от 10 до 20% подорожали все эти товары. Это говорит об объективности удорожания. Мировым бичом стала мировая инфляция. Везде она бьет рекорды. Дорожают логистика, сырье и материалы, энергетика. Конечно, это влияет серьезно и на формирование цен на нашем внутреннем рынке. Хотя правительство предпринимает колоссальные меры по сдерживанию, и сегодня мы единственная страна мира, где контролируются и регулируются более 50 % товаров", - сообщил министр.
По официальным данным, в июле в Белоруссии инфляция в годовом исчислении составила 18,1%. Богданов подчеркнул, что власти Белоруссии делают максимально все, чтобы сдержать инфляцию. "Та ситуация, которая случилась, спецоперация в Украине, взорвала этот показатель. Мы сразу включились в работу, и все рычаги воздействия на цены были включены мгновенно. Кроме того, мы используем не только административные меры, но и меры экономического влияния на инфляционные процессы. И специально для этого была разработана программа по сдерживанию цен правительства и Комитета государственного контроля", - напомнил Богданов. Он подчеркнул, что "никто повышать цены бездумно не собирается и не будет".
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