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На авиашоу в Чехии разбился исторический самолет - РИА Новости, 14.08.2022
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На авиашоу в Чехии разбился исторический самолет
На авиашоу в Чехии разбился исторический самолет - РИА Новости, 14.08.2022
На авиашоу в Чехии разбился исторический самолет
Исторический самолет упал на дом рядом с аэродромом во время международного авиашоу в городе Хеб на западе Чехии, пилот погиб, также был ранен один из зрителей, РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T19:10
2022-08-14T19:10
в мире
чехия
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ПРАГА, 14 авг - РИА Новости. Исторический самолет упал на дом рядом с аэродромом во время международного авиашоу в городе Хеб на западе Чехии, пилот погиб, также был ранен один из зрителей, сообщил представитель службы скорой помощи Радек Гес."В результате падения во время авиашоу в городе Хеб самолета Hawker Hurricane Mk.IV его пилот получил ранения, несовместимые с жизнью, медики ничем не смогли ему помочь, он на месте скончался. Один из зрителей получил легкие ранения, ему оказана необходимая помощь", - сказал Гес журналистам.Сразу после инцидента шоу было окончено. Разбившийся Hawker Hurricane Mk.IV был последним экземпляром данной модели, поднимавшимся в воздух. Эти самолеты использовались в годы Второй мировой войны британскими ВВС.
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в мире, чехия
В мире, Чехия
19:10 14.08.2022
 
На авиашоу в Чехии разбился исторический самолет

На авиашоу в Чехии упал исторический самолет, пилот погиб, еще один человек ранен

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКостел святого Микулаша на Малой Стране в Праге
Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 14 авг - РИА Новости. Исторический самолет упал на дом рядом с аэродромом во время международного авиашоу в городе Хеб на западе Чехии, пилот погиб, также был ранен один из зрителей, сообщил представитель службы скорой помощи Радек Гес.
"В результате падения во время авиашоу в городе Хеб самолета Hawker Hurricane Mk.IV его пилот получил ранения, несовместимые с жизнью, медики ничем не смогли ему помочь, он на месте скончался. Один из зрителей получил легкие ранения, ему оказана необходимая помощь", - сказал Гес журналистам.
Сразу после инцидента шоу было окончено. Разбившийся Hawker Hurricane Mk.IV был последним экземпляром данной модели, поднимавшимся в воздух. Эти самолеты использовались в годы Второй мировой войны британскими ВВС.
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