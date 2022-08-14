https://ria.ru/20220814/chekhiya-1809537786.html

На авиашоу в Чехии разбился исторический самолет

На авиашоу в Чехии разбился исторический самолет - РИА Новости, 14.08.2022

На авиашоу в Чехии разбился исторический самолет

Исторический самолет упал на дом рядом с аэродромом во время международного авиашоу в городе Хеб на западе Чехии, пилот погиб, также был ранен один из зрителей, РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T19:10

2022-08-14T19:10

2022-08-14T19:10

в мире

чехия

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ПРАГА, 14 авг - РИА Новости. Исторический самолет упал на дом рядом с аэродромом во время международного авиашоу в городе Хеб на западе Чехии, пилот погиб, также был ранен один из зрителей, сообщил представитель службы скорой помощи Радек Гес."В результате падения во время авиашоу в городе Хеб самолета Hawker Hurricane Mk.IV его пилот получил ранения, несовместимые с жизнью, медики ничем не смогли ему помочь, он на месте скончался. Один из зрителей получил легкие ранения, ему оказана необходимая помощь", - сказал Гес журналистам.Сразу после инцидента шоу было окончено. Разбившийся Hawker Hurricane Mk.IV был последним экземпляром данной модели, поднимавшимся в воздух. Эти самолеты использовались в годы Второй мировой войны британскими ВВС.

https://ria.ru/20220812/vizy-1809220687.html

чехия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, чехия