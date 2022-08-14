00:12 14.08.2022 (обновлено: 10:14 14.08.2022)
В конгрессе США запросили срочный брифинг из-за Трампа
В конгрессе запросили срочный брифинг о том, нанес ли Дональд Трамп вред нацбезопасности
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Председатели двух комитетов палаты представителей США Кэролин Малони и Адам Шифф запросили срочный брифинг по вопросу, нанес ли бывший президент США Дональд Трамп вред национальной безопасности, храня секретные документы в своем имении во Флориде.
"Мы обращаемся с запросом о немедленной оценке вреда в связи с информацией о том, что Трамп забрал секретную информацию и хранил в своем имении", — говорится в обнародованном письме законодателей на имя директора нацразведки Аврил Хейнс.
Конгрессмены настаивают, что в связи с обнародованными фактами необходимо оценить возможный вред, а по итогам провести секретный брифинг для членов конгресса.
Обыски в имении Трампа
Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава Минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. В пятницу днем США рассекретили ордер на обыск в имении Трампа.
Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.
Как писала в пятницу газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Сам Трамп ранее заявил, что необходимости в проведении обысков в его имении во Флориде не было. По словам экс-президента США, все изъятые федералами документы были рассекречены, более того, он утверждает, что был готов отдать их властям добровольно.