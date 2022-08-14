https://ria.ru/20220814/brifing-1809438799.html

В конгрессе США запросили срочный брифинг из-за Трампа

В конгрессе США запросили срочный брифинг из-за Трампа - РИА Новости, 14.08.2022

В конгрессе США запросили срочный брифинг из-за Трампа

Председатели двух комитетов палаты представителей США Кэролин Малони и Адам Шифф запросили срочный брифинг по вопросу, нанес ли бывший президент США Дональд... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T00:12

2022-08-14T00:12

2022-08-14T10:14

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Председатели двух комитетов палаты представителей США Кэролин Малони и Адам Шифф запросили срочный брифинг по вопросу, нанес ли бывший президент США Дональд Трамп вред национальной безопасности, храня секретные документы в своем имении во Флориде.Конгрессмены настаивают, что в связи с обнародованными фактами необходимо оценить возможный вред, а по итогам провести секретный брифинг для членов конгресса.Обыски в имении ТрампаВечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава Минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. В пятницу днем США рассекретили ордер на обыск в имении Трампа.Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.Как писала в пятницу газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Сам Трамп ранее заявил, что необходимости в проведении обысков в его имении во Флориде не было. По словам экс-президента США, все изъятые федералами документы были рассекречены, более того, он утверждает, что был готов отдать их властям добровольно.

https://ria.ru/20220814/gerontokratiya-1809445604.html

https://ria.ru/20220813/impichment-1809314342.html

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в мире, аврил хейнс, сша, флорида, дональд трамп