Движение на БКЛ "Савеловская" — "Петровский парк" запустят на неделю раньше
Движение поездов на БКЛ "Савеловская" — "Петровский парк" в Москве возобновится 15 августа
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Досрочно открывается движение поездов на участке "Савёловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии (БКЛ) в столице уже в понедельник, 15 августа.
Ранее сообщалось, что движение на участке Большой кольцевой линии метро Москвы от "Савеловской" до "Петровского парка" останавливают по 22 августа. В столичном департаменте транспорта отметили, что такая необходимость связана с присоединением строящегося участка БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской" к действующей линии. Такие работы необходимы перед открытием новых станций.
"Завтра досрочно откроем движение на участке "Савёловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Также он отметил, что закрытие было связано с интеграцией в действующую сеть метро новых станций БКЛ. В тоннеле проложили новые кабельные линии, установили оборудование для управления движением поездов, провели пусконаладку.
По его словам, скоро москвичи снова смогут строить привычные и удобные маршруты через БКЛ. После запуска всего Большого метрокольца поездки по городу станут более комфортными и быстрыми. Экономия в пути составит до 45 минут в день, существенно разгрузятся радиальные и Кольцевая линии.
"В перспективе у Большой кольцевой будет наибольшее количество пересадок среди линий метро - больше 45 - на радиальные линии, МЦК, все действующие и перспективные Московские центральные диаметры. Поездки станут быстрее и удобнее для более 3 миллионов жителей 34 районов города - у них появятся новые маршруты", - добавил Собянин.
10 августа, 08:07БКЛ даст Москве тысячи рабочих мест