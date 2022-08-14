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Движение на БКЛ "Савеловская" — "Петровский парк" запустят на неделю раньше - РИА Новости, 14.08.2022
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Движение на БКЛ "Савеловская" — "Петровский парк" запустят на неделю раньше
Движение на БКЛ "Савеловская" — "Петровский парк" запустят на неделю раньше - РИА Новости, 14.08.2022
Движение на БКЛ "Савеловская" — "Петровский парк" запустят на неделю раньше
Досрочно открывается движение поездов на участке "Савёловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии (БКЛ) в столице уже в понедельник, 15 августа. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T14:17
2022-08-14T14:17
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
большая кольцевая линия
сергей собянин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Досрочно открывается движение поездов на участке "Савёловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии (БКЛ) в столице уже в понедельник, 15 августа.Ранее сообщалось, что движение на участке Большой кольцевой линии метро Москвы от "Савеловской" до "Петровского парка" останавливают по 22 августа. В столичном департаменте транспорта отметили, что такая необходимость связана с присоединением строящегося участка БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской" к действующей линии. Такие работы необходимы перед открытием новых станций."Завтра досрочно откроем движение на участке "Савёловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.Также он отметил, что закрытие было связано с интеграцией в действующую сеть метро новых станций БКЛ. В тоннеле проложили новые кабельные линии, установили оборудование для управления движением поездов, провели пусконаладку.По его словам, скоро москвичи снова смогут строить привычные и удобные маршруты через БКЛ. После запуска всего Большого метрокольца поездки по городу станут более комфортными и быстрыми. Экономия в пути составит до 45 минут в день, существенно разгрузятся радиальные и Кольцевая линии."В перспективе у Большой кольцевой будет наибольшее количество пересадок среди линий метро - больше 45 - на радиальные линии, МЦК, все действующие и перспективные Московские центральные диаметры. Поездки станут быстрее и удобнее для более 3 миллионов жителей 34 районов города - у них появятся новые маршруты", - добавил Собянин.
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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), большая кольцевая линия, сергей собянин
Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Большая кольцевая линия, Сергей Собянин
14:17 14.08.2022
 
Движение на БКЛ "Савеловская" — "Петровский парк" запустят на неделю раньше

Движение поездов на БКЛ "Савеловская" — "Петровский парк" в Москве возобновится 15 августа

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСтанция "Савеловская" Большой кольцевой линии
Станция Савеловская Большой кольцевой линии - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Досрочно открывается движение поездов на участке "Савёловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии (БКЛ) в столице уже в понедельник, 15 августа.
Ранее сообщалось, что движение на участке Большой кольцевой линии метро Москвы от "Савеловской" до "Петровского парка" останавливают по 22 августа. В столичном департаменте транспорта отметили, что такая необходимость связана с присоединением строящегося участка БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской" к действующей линии. Такие работы необходимы перед открытием новых станций.
"Завтра досрочно откроем движение на участке "Савёловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Также он отметил, что закрытие было связано с интеграцией в действующую сеть метро новых станций БКЛ. В тоннеле проложили новые кабельные линии, установили оборудование для управления движением поездов, провели пусконаладку.
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По его словам, скоро москвичи снова смогут строить привычные и удобные маршруты через БКЛ. После запуска всего Большого метрокольца поездки по городу станут более комфортными и быстрыми. Экономия в пути составит до 45 минут в день, существенно разгрузятся радиальные и Кольцевая линии.
"В перспективе у Большой кольцевой будет наибольшее количество пересадок среди линий метро - больше 45 - на радиальные линии, МЦК, все действующие и перспективные Московские центральные диаметры. Поездки станут быстрее и удобнее для более 3 миллионов жителей 34 районов города - у них появятся новые маршруты", - добавил Собянин.
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