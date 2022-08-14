https://ria.ru/20220814/bkl-1809494165.html

Движение на БКЛ "Савеловская" — "Петровский парк" запустят на неделю раньше

Движение на БКЛ "Савеловская" — "Петровский парк" запустят на неделю раньше - РИА Новости, 14.08.2022

Движение на БКЛ "Савеловская" — "Петровский парк" запустят на неделю раньше

Досрочно открывается движение поездов на участке "Савёловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии (БКЛ) в столице уже в понедельник, 15 августа. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T14:17

2022-08-14T14:17

2022-08-14T14:17

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

большая кольцевая линия

сергей собянин

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Досрочно открывается движение поездов на участке "Савёловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии (БКЛ) в столице уже в понедельник, 15 августа.Ранее сообщалось, что движение на участке Большой кольцевой линии метро Москвы от "Савеловской" до "Петровского парка" останавливают по 22 августа. В столичном департаменте транспорта отметили, что такая необходимость связана с присоединением строящегося участка БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской" к действующей линии. Такие работы необходимы перед открытием новых станций."Завтра досрочно откроем движение на участке "Савёловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.Также он отметил, что закрытие было связано с интеграцией в действующую сеть метро новых станций БКЛ. В тоннеле проложили новые кабельные линии, установили оборудование для управления движением поездов, провели пусконаладку.По его словам, скоро москвичи снова смогут строить привычные и удобные маршруты через БКЛ. После запуска всего Большого метрокольца поездки по городу станут более комфортными и быстрыми. Экономия в пути составит до 45 минут в день, существенно разгрузятся радиальные и Кольцевая линии."В перспективе у Большой кольцевой будет наибольшее количество пересадок среди линий метро - больше 45 - на радиальные линии, МЦК, все действующие и перспективные Московские центральные диаметры. Поездки станут быстрее и удобнее для более 3 миллионов жителей 34 районов города - у них появятся новые маршруты", - добавил Собянин.

https://realty.ria.ru/20220811/metro-1808775811.html

https://ria.ru/20220810/transport-1808482970.html

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), большая кольцевая линия, сергей собянин