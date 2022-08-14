https://ria.ru/20220814/bespilotniki-1809483905.html

Минобороны показало работу беспилотников на конкурсе "АрМИ-2022" в Иране

Минобороны показало работу беспилотников на конкурсе "АрМИ-2022" в Иране - РИА Новости, 14.08.2022

Минобороны показало работу беспилотников на конкурсе "АрМИ-2022" в Иране

Расчеты российских беспилотников "Орлан" и "Элерон" провели завершающие тренировки в иранской пустыне перед стартом конкурса "Соколиная охота" в рамках... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:11

2022-08-14T13:11

2022-08-14T13:11

безопасность

россия

иран

арми-2022

армейские международные игры — 2022 (арми-2022)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Расчеты российских беспилотников "Орлан" и "Элерон" провели завершающие тренировки в иранской пустыне перед стартом конкурса "Соколиная охота" в рамках Армейских международных игр, следует из опубликованного в воскресенье сообщения Минобороны России."На авиабазе провинции Исфахан, Исламской Республики Иран, завершились тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках подготовки к международному конкурсу АрМИ-2022 "Соколиная охота". Специалисты беспилотной авиации в составе штатных расчетов, представляющих два типа летательных аппаратов, проверили технику и протестировали аппаратуру в экстремально жарких условиях с учетом особенности горной местности", - сообщили в Минобороны.На кадрах - сборка дронов, подготовка мобильных пунктов управления, катапульт для взлета беспилотников, вылеты и приземления при помощи парашютов и специальных надувных подушек."Соколиная охота" - это конкурс расчетов беспилотников малой дальности "Орлан" и ближнего действия "Элерон" днем и в ночное время с корректированием артиллерийской стрельбы и выполнением разведывательных задач в назначенном районе местности. Конкурс пройдет с 15 по 27 августа, в нем участвуют команды из Ирана, России, Белоруссии и Армении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/minoborony-1788983844.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, иран, арми-2022, армейские международные игры — 2022 (арми-2022)