Минобороны показало работу беспилотников на конкурсе "АрМИ-2022" в Иране
Минобороны показало работу российских беспилотников на конкурсе "Соколиная охота" в Иране
© Фото : Минобороны РоссииТренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Расчеты российских беспилотников "Орлан" и "Элерон" провели завершающие тренировки в иранской пустыне перед стартом конкурса "Соколиная охота" в рамках Армейских международных игр, следует из опубликованного в воскресенье сообщения Минобороны России.
"На авиабазе провинции Исфахан, Исламской Республики Иран, завершились тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках подготовки к международному конкурсу АрМИ-2022 "Соколиная охота". Специалисты беспилотной авиации в составе штатных расчетов, представляющих два типа летательных аппаратов, проверили технику и протестировали аппаратуру в экстремально жарких условиях с учетом особенности горной местности", - сообщили в Минобороны.
© Фото : Минобороны РоссииТренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
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Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
© Фото : Минобороны РоссииТренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
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Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
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Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
2 из 2
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
На кадрах - сборка дронов, подготовка мобильных пунктов управления, катапульт для взлета беспилотников, вылеты и приземления при помощи парашютов и специальных надувных подушек.
"Соколиная охота" - это конкурс расчетов беспилотников малой дальности "Орлан" и ближнего действия "Элерон" днем и в ночное время с корректированием артиллерийской стрельбы и выполнением разведывательных задач в назначенном районе местности. Конкурс пройдет с 15 по 27 августа, в нем участвуют команды из Ирана, России, Белоруссии и Армении.