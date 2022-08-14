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Минобороны показало работу беспилотников на конкурсе "АрМИ-2022" в Иране - РИА Новости, 14.08.2022
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Минобороны показало работу беспилотников на конкурсе "АрМИ-2022" в Иране
Минобороны показало работу беспилотников на конкурсе "АрМИ-2022" в Иране - РИА Новости, 14.08.2022
Минобороны показало работу беспилотников на конкурсе "АрМИ-2022" в Иране
Расчеты российских беспилотников "Орлан" и "Элерон" провели завершающие тренировки в иранской пустыне перед стартом конкурса "Соколиная охота" в рамках... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:11
2022-08-14T13:11
безопасность
россия
иран
арми-2022
армейские международные игры — 2022 (арми-2022)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Расчеты российских беспилотников "Орлан" и "Элерон" провели завершающие тренировки в иранской пустыне перед стартом конкурса "Соколиная охота" в рамках Армейских международных игр, следует из опубликованного в воскресенье сообщения Минобороны России."На авиабазе провинции Исфахан, Исламской Республики Иран, завершились тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках подготовки к международному конкурсу АрМИ-2022 "Соколиная охота". Специалисты беспилотной авиации в составе штатных расчетов, представляющих два типа летательных аппаратов, проверили технику и протестировали аппаратуру в экстремально жарких условиях с учетом особенности горной местности", - сообщили в Минобороны.На кадрах - сборка дронов, подготовка мобильных пунктов управления, катапульт для взлета беспилотников, вылеты и приземления при помощи парашютов и специальных надувных подушек."Соколиная охота" - это конкурс расчетов беспилотников малой дальности "Орлан" и ближнего действия "Элерон" днем и в ночное время с корректированием артиллерийской стрельбы и выполнением разведывательных задач в назначенном районе местности. Конкурс пройдет с 15 по 27 августа, в нем участвуют команды из Ирана, России, Белоруссии и Армении.
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безопасность, россия, иран, арми-2022, армейские международные игры — 2022 (арми-2022)
Безопасность, Россия, Иран, АрМИ-2022, Армейские международные игры — 2022 (АрМИ-2022)
13:11 14.08.2022
 
Минобороны показало работу беспилотников на конкурсе "АрМИ-2022" в Иране

Минобороны показало работу российских беспилотников на конкурсе "Соколиная охота" в Иране

© Фото : Минобороны РоссииТренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 Соколиная охота в провинции Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Фото : Минобороны России
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Расчеты российских беспилотников "Орлан" и "Элерон" провели завершающие тренировки в иранской пустыне перед стартом конкурса "Соколиная охота" в рамках Армейских международных игр, следует из опубликованного в воскресенье сообщения Минобороны России.
"На авиабазе провинции Исфахан, Исламской Республики Иран, завершились тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках подготовки к международному конкурсу АрМИ-2022 "Соколиная охота". Специалисты беспилотной авиации в составе штатных расчетов, представляющих два типа летательных аппаратов, проверили технику и протестировали аппаратуру в экстремально жарких условиях с учетом особенности горной местности", - сообщили в Минобороны.
© Фото : Минобороны РоссииТренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 Соколиная охота в провинции Исфахан, Иран
1 из 2
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииТренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 Соколиная охота в провинции Исфахан, Иран
2 из 2
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
© Фото : Минобороны России
1 из 2
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
© Фото : Минобороны России
2 из 2
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
© Фото : Минобороны России
На кадрах - сборка дронов, подготовка мобильных пунктов управления, катапульт для взлета беспилотников, вылеты и приземления при помощи парашютов и специальных надувных подушек.
"Соколиная охота" - это конкурс расчетов беспилотников малой дальности "Орлан" и ближнего действия "Элерон" днем и в ночное время с корректированием артиллерийской стрельбы и выполнением разведывательных задач в назначенном районе местности. Конкурс пройдет с 15 по 27 августа, в нем участвуют команды из Ирана, России, Белоруссии и Армении.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 12:01В России
Российские войска стали применять "Орлан-10" в ударном варианте
 
БезопасностьРоссияИранАрМИ-2022Армейские международные игры — 2022 (АрМИ-2022)
 
 
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