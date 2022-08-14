https://ria.ru/20220814/bayden-1809553841.html
Байден после падения с велосипеда предпринял новую попытку
Байден после падения с велосипеда предпринял новую попытку - РИА Новости, 14.08.2022
Байден после падения с велосипеда предпринял новую попытку
Пользователи Twitter активно обсуждают видео с президентом США Джо Байденом, совершающим велосипедную прогулку по побережью в Южной Каролине. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T20:36
2022-08-14T20:36
2022-08-14T21:36
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают видео с президентом США Джо Байденом, совершающим велосипедную прогулку по побережью в Южной Каролине.В коротком ролике, появившемся в Сети, президент США проехал на велосипеде мимо журналистов, отказавшись ответить на вопросы. В июне глава государства также садился на велосипед, но тогда не удержал равновесия и упал."Кажется, это просто отличная задумка прокатиться на велосипеде по пляжу. Полагаю, если что будет мягкое приземление?" — поддержал другой."Мне за 50, и я всю свою жизнь прожил в прибрежном штате. Но впервые вижу, как кто-то катается на велосипеде по пляжу", — написал юзер."Смотрите, он едет на велосипеде без тренировочных колес", — пошутил еще один читатель."Не отвлекайте президента, кататься на велосипеде — не самое простое занятие для него", — посоветовал другой."Он не ответил на вопросы, потому что забыл свои шпаргалки или побоялся упасть с велосипеда, если бы решил остановиться?" — предположил пользователь.Две недели назад Байден заразился коронавирусом, после чего поправился, но затем снова сдал положительный тест. В среду, несмотря на отрицательный тест, Байден неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, при этом продолжая заверять общественность, что чувствует себя хорошо.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном и физическом упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
https://ria.ru/20220813/bayden-1809356205.html
https://ria.ru/20220809/bayden-1808430168.html
https://ria.ru/20220811/otnosheniya-1808844583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
20:36 14.08.2022 (обновлено: 21:36 14.08.2022)
Байден после падения с велосипеда предпринял новую попытку
Пользователи Twitter высмеяли очередную велосипедную прогулку президента США Байдена
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Пользователи Twitter
активно обсуждают видео с президентом США Джо Байденом, совершающим велосипедную прогулку по побережью в Южной Каролине.
В коротком ролике, появившемся в Сети, президент США
проехал на велосипеде мимо журналистов, отказавшись ответить на вопросы. В июне глава государства также садился на велосипед, но тогда не удержал равновесия и упал.
"Он что катается на велосипеде по пляжу, чтобы было не так больно падать?" — сыронизировал комментатор.
"Кажется, это просто отличная задумка прокатиться на велосипеде по пляжу. Полагаю, если что будет мягкое приземление?" — поддержал другой.
"Мне за 50, и я всю свою жизнь прожил в прибрежном штате. Но впервые вижу, как кто-то катается на велосипеде по пляжу", — написал юзер.
"Смотрите, он едет на велосипеде без тренировочных колес", — пошутил еще один читатель.
"Не отвлекайте президента, кататься на велосипеде — не самое простое занятие для него", — посоветовал другой.
"Он не ответил на вопросы, потому что забыл свои шпаргалки или побоялся упасть с велосипеда, если бы решил остановиться?" — предположил пользователь.
"Справедливости ради, в последний раз, когда Байден решил остановиться и поговорить с прессой, он упал с велосипеда", — подчеркнул комментатор.
Две недели назад Байден заразился коронавирусом, после чего поправился, но затем снова сдал положительный тест. В среду, несмотря на отрицательный тест, Байден неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, при этом продолжая заверять общественность, что чувствует себя хорошо.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном и физическом упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.