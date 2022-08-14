https://ria.ru/20220814/bayden-1809553841.html

Байден после падения с велосипеда предпринял новую попытку

Байден после падения с велосипеда предпринял новую попытку - РИА Новости, 14.08.2022

Байден после падения с велосипеда предпринял новую попытку

Пользователи Twitter активно обсуждают видео с президентом США Джо Байденом, совершающим велосипедную прогулку по побережью в Южной Каролине. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T20:36

2022-08-14T20:36

2022-08-14T21:36

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают видео с президентом США Джо Байденом, совершающим велосипедную прогулку по побережью в Южной Каролине.В коротком ролике, появившемся в Сети, президент США проехал на велосипеде мимо журналистов, отказавшись ответить на вопросы. В июне глава государства также садился на велосипед, но тогда не удержал равновесия и упал."Кажется, это просто отличная задумка прокатиться на велосипеде по пляжу. Полагаю, если что будет мягкое приземление?" — поддержал другой."Мне за 50, и я всю свою жизнь прожил в прибрежном штате. Но впервые вижу, как кто-то катается на велосипеде по пляжу", — написал юзер."Смотрите, он едет на велосипеде без тренировочных колес", — пошутил еще один читатель."Не отвлекайте президента, кататься на велосипеде — не самое простое занятие для него", — посоветовал другой."Он не ответил на вопросы, потому что забыл свои шпаргалки или побоялся упасть с велосипеда, если бы решил остановиться?" — предположил пользователь.Две недели назад Байден заразился коронавирусом, после чего поправился, но затем снова сдал положительный тест. В среду, несмотря на отрицательный тест, Байден неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, при этом продолжая заверять общественность, что чувствует себя хорошо.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном и физическом упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20220813/bayden-1809356205.html

https://ria.ru/20220809/bayden-1808430168.html

https://ria.ru/20220811/otnosheniya-1808844583.html

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, джо байден