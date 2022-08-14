Рейтинг@Mail.ru
Байден после падения с велосипеда предпринял новую попытку - РИА Новости, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220814/bayden-1809553841.html
Байден после падения с велосипеда предпринял новую попытку
Байден после падения с велосипеда предпринял новую попытку - РИА Новости, 14.08.2022
Байден после падения с велосипеда предпринял новую попытку
Пользователи Twitter активно обсуждают видео с президентом США Джо Байденом, совершающим велосипедную прогулку по побережью в Южной Каролине. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T20:36
2022-08-14T21:36
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809555901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdd2cd209b6514c781058e8e7406fdc1.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают видео с президентом США Джо Байденом, совершающим велосипедную прогулку по побережью в Южной Каролине.В коротком ролике, появившемся в Сети, президент США проехал на велосипеде мимо журналистов, отказавшись ответить на вопросы. В июне глава государства также садился на велосипед, но тогда не удержал равновесия и упал."Кажется, это просто отличная задумка прокатиться на велосипеде по пляжу. Полагаю, если что будет мягкое приземление?" — поддержал другой."Мне за 50, и я всю свою жизнь прожил в прибрежном штате. Но впервые вижу, как кто-то катается на велосипеде по пляжу", — написал юзер."Смотрите, он едет на велосипеде без тренировочных колес", — пошутил еще один читатель."Не отвлекайте президента, кататься на велосипеде — не самое простое занятие для него", — посоветовал другой."Он не ответил на вопросы, потому что забыл свои шпаргалки или побоялся упасть с велосипеда, если бы решил остановиться?" — предположил пользователь.Две недели назад Байден заразился коронавирусом, после чего поправился, но затем снова сдал положительный тест. В среду, несмотря на отрицательный тест, Байден неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, при этом продолжая заверять общественность, что чувствует себя хорошо.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном и физическом упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
https://ria.ru/20220813/bayden-1809356205.html
https://ria.ru/20220809/bayden-1808430168.html
https://ria.ru/20220811/otnosheniya-1808844583.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809555901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a424250709a8b6bab44dece9e9cca344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
20:36 14.08.2022 (обновлено: 21:36 14.08.2022)
 
Байден после падения с велосипеда предпринял новую попытку

Пользователи Twitter высмеяли очередную велосипедную прогулку президента США Байдена

© AFP 2022 / Nicholas KammПрезидент США Джо Байден во время велосипедной прогулки на острове Киава, Южная Каролина
Президент США Джо Байден во время велосипедной прогулки на острове Киава, Южная Каролина - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / Nicholas Kamm
Президент США Джо Байден во время велосипедной прогулки на острове Киава, Южная Каролина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают видео с президентом США Джо Байденом, совершающим велосипедную прогулку по побережью в Южной Каролине.
В коротком ролике, появившемся в Сети, президент США проехал на велосипеде мимо журналистов, отказавшись ответить на вопросы. В июне глава государства также садился на велосипед, но тогда не удержал равновесия и упал.
"Он что катается на велосипеде по пляжу, чтобы было не так больно падать?" — сыронизировал комментатор.
"Кажется, это просто отличная задумка прокатиться на велосипеде по пляжу. Полагаю, если что будет мягкое приземление?" — поддержал другой.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
13 августа, 12:13
Бывшая конгрессвумен назвала истинную цель Байдена в украинском кризисе
"Мне за 50, и я всю свою жизнь прожил в прибрежном штате. Но впервые вижу, как кто-то катается на велосипеде по пляжу", — написал юзер.
"Смотрите, он едет на велосипеде без тренировочных колес", — пошутил еще один читатель.
"Не отвлекайте президента, кататься на велосипеде — не самое простое занятие для него", — посоветовал другой.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
9 августа, 19:46
Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме
"Он не ответил на вопросы, потому что забыл свои шпаргалки или побоялся упасть с велосипеда, если бы решил остановиться?" — предположил пользователь.
"Справедливости ради, в последний раз, когда Байден решил остановиться и поговорить с прессой, он упал с велосипеда", — подчеркнул комментатор.
Две недели назад Байден заразился коронавирусом, после чего поправился, но затем снова сдал положительный тест. В среду, несмотря на отрицательный тест, Байден неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, при этом продолжая заверять общественность, что чувствует себя хорошо.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном и физическом упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 12:42
TAC: Байден допустит ошибку, если поведется на провокацию Зеленского
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала