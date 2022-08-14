https://ria.ru/20220814/armi-1809471033.html

Замминистра обороны Булгаков дал старт конкурсу на "АрМИ-2022"

Замминистра обороны Булгаков дал старт конкурсу на "АрМИ-2022" - РИА Новости, 14.08.2022

Замминистра обороны Булгаков дал старт конкурсу на "АрМИ-2022"

В Воронежской области стартовал конкурс Армейских международных игр "Мастера автобронетанковой техники", сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T11:00

2022-08-14T11:00

2022-08-14T12:04

острогожск

дмитрий булгаков

армейские международные игры — 2022 (арми-2022)

безопасность

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Воронежской области стартовал конкурс Армейских международных игр "Мастера автобронетанковой техники", сообщили журналистам в Минобороны."В рамках восьмых игр "АрМИ-2022" в городе Острогожске Воронежской области состоялась торжественная церемония открытия соревнований военных автомобилистов "Мастера автобронетанковой техники". Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков дал старт конкурсу", — рассказали в ведомстве.Выступая на открытии, Булгаков выразил уверенность, что все участники конкурса покажут воинское искусство, высокий уровень подготовки и мастерство, а зрители увидят уверенное владение современной техникой, умение четко и оперативно принимать эффективное решение в сложной обстановке."И какими бы ни были итоговые результаты, главная цель соревнований — это открытый доброжелательный обмен опытом, войсковое товарищество и укрепление дружеских связей между вооруженными силами стран — участниц конкурса", — добавил генерал.Конкурс "Мастера автобронетанковой техники" в очередной раз проводится на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны. В нем принимают участие команды военных водителей из России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Китая и Узбекистана.Соревнования проходят в четыре этапа: индивидуальная гонка, соревнования экипажей мастерских технического обслуживания, конкурс капитанов и командная эстафета.

https://ria.ru/20220813/armi-1809357551.html

https://ria.ru/20220813/armi-1809382855.html

острогожск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

острогожск, дмитрий булгаков, армейские международные игры — 2022 (арми-2022), безопасность