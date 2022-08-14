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Замминистра обороны Булгаков дал старт конкурсу на "АрМИ-2022" - РИА Новости, 14.08.2022
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Замминистра обороны Булгаков дал старт конкурсу на "АрМИ-2022"
Замминистра обороны Булгаков дал старт конкурсу на "АрМИ-2022" - РИА Новости, 14.08.2022
Замминистра обороны Булгаков дал старт конкурсу на "АрМИ-2022"
В Воронежской области стартовал конкурс Армейских международных игр "Мастера автобронетанковой техники", сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:00
2022-08-14T12:04
острогожск
дмитрий булгаков
армейские международные игры — 2022 (арми-2022)
безопасность
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Воронежской области стартовал конкурс Армейских международных игр "Мастера автобронетанковой техники", сообщили журналистам в Минобороны."В рамках восьмых игр "АрМИ-2022" в городе Острогожске Воронежской области состоялась торжественная церемония открытия соревнований военных автомобилистов "Мастера автобронетанковой техники". Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков дал старт конкурсу", — рассказали в ведомстве.Выступая на открытии, Булгаков выразил уверенность, что все участники конкурса покажут воинское искусство, высокий уровень подготовки и мастерство, а зрители увидят уверенное владение современной техникой, умение четко и оперативно принимать эффективное решение в сложной обстановке."И какими бы ни были итоговые результаты, главная цель соревнований — это открытый доброжелательный обмен опытом, войсковое товарищество и укрепление дружеских связей между вооруженными силами стран — участниц конкурса", — добавил генерал.Конкурс "Мастера автобронетанковой техники" в очередной раз проводится на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны. В нем принимают участие команды военных водителей из России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Китая и Узбекистана.Соревнования проходят в четыре этапа: индивидуальная гонка, соревнования экипажей мастерских технического обслуживания, конкурс капитанов и командная эстафета.
https://ria.ru/20220813/armi-1809357551.html
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острогожск, дмитрий булгаков, армейские международные игры — 2022 (арми-2022), безопасность
Острогожск, Дмитрий Булгаков, Армейские международные игры — 2022 (АрМИ-2022), Безопасность
11:00 14.08.2022 (обновлено: 12:04 14.08.2022)
 
Замминистра обороны Булгаков дал старт конкурсу на "АрМИ-2022"

Замминистра обороны Булгаков дал старт соревнованиям военных автомобилистов на "АрМИ-2022"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков
Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Воронежской области стартовал конкурс Армейских международных игр "Мастера автобронетанковой техники", сообщили журналистам в Минобороны.
"В рамках восьмых игр "АрМИ-2022" в городе Острогожске Воронежской области состоялась торжественная церемония открытия соревнований военных автомобилистов "Мастера автобронетанковой техники". Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков дал старт конкурсу", — рассказали в ведомстве.
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Выступая на открытии, Булгаков выразил уверенность, что все участники конкурса покажут воинское искусство, высокий уровень подготовки и мастерство, а зрители увидят уверенное владение современной техникой, умение четко и оперативно принимать эффективное решение в сложной обстановке.
"И какими бы ни были итоговые результаты, главная цель соревнований — это открытый доброжелательный обмен опытом, войсковое товарищество и укрепление дружеских связей между вооруженными силами стран — участниц конкурса", — добавил генерал.
Конкурс "Мастера автобронетанковой техники" в очередной раз проводится на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны. В нем принимают участие команды военных водителей из России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Китая и Узбекистана.
Соревнования проходят в четыре этапа: индивидуальная гонка, соревнования экипажей мастерских технического обслуживания, конкурс капитанов и командная эстафета.
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ОстрогожскДмитрий БулгаковАрмейские международные игры — 2022 (АрМИ-2022)Безопасность
 
 
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