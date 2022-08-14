https://ria.ru/20220814/armi-1809471033.html
Замминистра обороны Булгаков дал старт конкурсу на "АрМИ-2022"
Замминистра обороны Булгаков дал старт конкурсу на "АрМИ-2022" - РИА Новости, 14.08.2022
Замминистра обороны Булгаков дал старт конкурсу на "АрМИ-2022"
В Воронежской области стартовал конкурс Армейских международных игр "Мастера автобронетанковой техники", сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:00
2022-08-14T11:00
2022-08-14T12:04
острогожск
дмитрий булгаков
армейские международные игры — 2022 (арми-2022)
безопасность
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Воронежской области стартовал конкурс Армейских международных игр "Мастера автобронетанковой техники", сообщили журналистам в Минобороны."В рамках восьмых игр "АрМИ-2022" в городе Острогожске Воронежской области состоялась торжественная церемония открытия соревнований военных автомобилистов "Мастера автобронетанковой техники". Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков дал старт конкурсу", — рассказали в ведомстве.Выступая на открытии, Булгаков выразил уверенность, что все участники конкурса покажут воинское искусство, высокий уровень подготовки и мастерство, а зрители увидят уверенное владение современной техникой, умение четко и оперативно принимать эффективное решение в сложной обстановке."И какими бы ни были итоговые результаты, главная цель соревнований — это открытый доброжелательный обмен опытом, войсковое товарищество и укрепление дружеских связей между вооруженными силами стран — участниц конкурса", — добавил генерал.Конкурс "Мастера автобронетанковой техники" в очередной раз проводится на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны. В нем принимают участие команды военных водителей из России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Китая и Узбекистана.Соревнования проходят в четыре этапа: индивидуальная гонка, соревнования экипажей мастерских технического обслуживания, конкурс капитанов и командная эстафета.
https://ria.ru/20220813/armi-1809357551.html
https://ria.ru/20220813/armi-1809382855.html
острогожск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
острогожск, дмитрий булгаков, армейские международные игры — 2022 (арми-2022), безопасность
Острогожск, Дмитрий Булгаков, Армейские международные игры — 2022 (АрМИ-2022), Безопасность
11:00 14.08.2022 (обновлено: 12:04 14.08.2022)
Замминистра обороны Булгаков дал старт конкурсу на "АрМИ-2022"
Замминистра обороны Булгаков дал старт соревнованиям военных автомобилистов на "АрМИ-2022"
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Воронежской области стартовал конкурс Армейских международных игр "Мастера автобронетанковой техники", сообщили журналистам в Минобороны.
"В рамках восьмых игр "АрМИ-2022" в городе Острогожске
Воронежской области состоялась торжественная церемония открытия соревнований военных автомобилистов "Мастера автобронетанковой техники". Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков
дал старт конкурсу", — рассказали в ведомстве.
Выступая на открытии, Булгаков выразил уверенность, что все участники конкурса покажут воинское искусство, высокий уровень подготовки и мастерство, а зрители увидят уверенное владение современной техникой, умение четко и оперативно принимать эффективное решение в сложной обстановке.
"И какими бы ни были итоговые результаты, главная цель соревнований — это открытый доброжелательный обмен опытом, войсковое товарищество и укрепление дружеских связей между вооруженными силами стран — участниц конкурса", — добавил генерал.
Конкурс "Мастера автобронетанковой техники" в очередной раз проводится на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны. В нем принимают участие команды военных водителей из России, Армении
, Белоруссии, Венесуэлы
, Китая и Узбекистана
.
Соревнования проходят в четыре этапа: индивидуальная гонка, соревнования экипажей мастерских технического обслуживания, конкурс капитанов и командная эстафета.