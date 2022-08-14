https://ria.ru/20220814/akhmat-1809567912.html

Спецназ "Ахмат" занял стратегически важную позицию под Северском

Спецназ "Ахмат" занял стратегически важную позицию под Северском - РИА Новости, 14.08.2022

Спецназ "Ахмат" занял стратегически важную позицию под Северском

Бойцы спецназа "Ахмат" заняли стратегически важную позицию под Северском в Донецкой Народной Республике, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T22:48

2022-08-14T22:48

2022-08-14T23:58

донецкая народная республика

северск

рамзан кадыров

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 14 авг — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" заняли стратегически важную позицию под Северском в Донецкой Народной Республике, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Бойцы спецназа "Ахмат" под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда "Комбат" Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском", — сообщил он.Чеченский лидер также отметил, что российские военные провели успешную операцию и "уничтожили укрепрайон бандеровцев". По его словам, сейчас происходит зачистка зеленой зоны в окрестностях города.В конце июля помощник министра внутренних дел ЛНР заявил, что Северск перешел под контроль сил республики.Город с населением около 11 тысяч человек находится в 30 километрах западней Лисичанска, ранее освобожденного союзными войсками. Он расположен на развилке дорог, одна из которых ведет на юг, на Бахмут, являющийся важным транспортным узлом. Вторая дорога ведет дальше на запад, в Славянско-Краматорскую агломерацию.Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220814/ukraina-1809464463.html

https://ria.ru/20220811/donbass-1808866609.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

северск

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецкая народная республика, северск, рамзан кадыров, в мире, россия, луганская народная республика, владимир путин