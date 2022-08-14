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Спецназ "Ахмат" занял стратегически важную позицию под Северском - РИА Новости, 14.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/akhmat-1809567912.html
Спецназ "Ахмат" занял стратегически важную позицию под Северском
Спецназ "Ахмат" занял стратегически важную позицию под Северском - РИА Новости, 14.08.2022
Спецназ "Ахмат" занял стратегически важную позицию под Северском
Бойцы спецназа "Ахмат" заняли стратегически важную позицию под Северском в Донецкой Народной Республике, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T22:48
2022-08-14T23:58
донецкая народная республика
северск
рамзан кадыров
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 14 авг — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" заняли стратегически важную позицию под Северском в Донецкой Народной Республике, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Бойцы спецназа "Ахмат" под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда "Комбат" Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском", — сообщил он.Чеченский лидер также отметил, что российские военные провели успешную операцию и "уничтожили укрепрайон бандеровцев". По его словам, сейчас происходит зачистка зеленой зоны в окрестностях города.В конце июля помощник министра внутренних дел ЛНР заявил, что Северск перешел под контроль сил республики.Город с населением около 11 тысяч человек находится в 30 километрах западней Лисичанска, ранее освобожденного союзными войсками. Он расположен на развилке дорог, одна из которых ведет на юг, на Бахмут, являющийся важным транспортным узлом. Вторая дорога ведет дальше на запад, в Славянско-Краматорскую агломерацию.Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
https://ria.ru/20220814/ukraina-1809464463.html
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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
северск
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донецкая народная республика, северск, рамзан кадыров, в мире, россия, луганская народная республика, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Северск, Рамзан Кадыров, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
22:48 14.08.2022 (обновлено: 23:58 14.08.2022)
 
Спецназ "Ахмат" занял стратегически важную позицию под Северском

Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" занял стратегически важную позицию под Северском в ДНР

© РИА Новости / Геннадий ДубовойБойцы чеченского отряда "Ахмат"
Бойцы чеченского отряда Ахмат - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Бойцы чеченского отряда "Ахмат". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 14 авг — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" заняли стратегически важную позицию под Северском в Донецкой Народной Республике, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Бойцы спецназа "Ахмат" под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда "Комбат" Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском", — сообщил он.
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Чеченский лидер также отметил, что российские военные провели успешную операцию и "уничтожили укрепрайон бандеровцев". По его словам, сейчас происходит зачистка зеленой зоны в окрестностях города.
"Наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день. С нашей стороны потерь нет. Все идет по плану", — добавил Кадыров.
В конце июля помощник министра внутренних дел ЛНР заявил, что Северск перешел под контроль сил республики.
Город с населением около 11 тысяч человек находится в 30 километрах западней Лисичанска, ранее освобожденного союзными войсками. Он расположен на развилке дорог, одна из которых ведет на юг, на Бахмут, являющийся важным транспортным узлом. Вторая дорога ведет дальше на запад, в Славянско-Краматорскую агломерацию.
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Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСеверскРамзан КадыровВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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