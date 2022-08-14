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Делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа - РИА Новости, 14.08.2022
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Делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа
Делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа - РИА Новости, 14.08.2022
Делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа
Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву 14 августа, в понедельник запланированы переговоры с российской стороной, заявил... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:26
2022-08-14T15:26
в мире
россия
москва
афганистан
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву 14 августа, в понедельник запланированы переговоры с российской стороной, заявил РИА Новости дипломатический источник в Москве.Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил РИА Новости, что 15 августа глава минпромторга Афганистана в ходе визита в Москву обсудит поставки российской нефти, энергоносителей и зерна."Министр Азизи должен прибыть в Москву в воскресенье, а на 15-е запланированы переговоры с российскими партнерами", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что с министром на переговоры в РФ прибудет представительная бизнес-делегация. По словам собеседника агентства, визит рассчитан на несколько дней.
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в мире, россия, москва, афганистан, дмитрий жирнов
В мире, Россия, Москва, Афганистан, Дмитрий Жирнов
15:26 14.08.2022
 
Делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа

Дипломатический источник: делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан*
Представители политического совета движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Представители политического совета движения Талибан*. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву 14 августа, в понедельник запланированы переговоры с российской стороной, заявил РИА Новости дипломатический источник в Москве.
Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил РИА Новости, что 15 августа глава минпромторга Афганистана в ходе визита в Москву обсудит поставки российской нефти, энергоносителей и зерна.
"Министр Азизи должен прибыть в Москву в воскресенье, а на 15-е запланированы переговоры с российскими партнерами", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что с министром на переговоры в РФ прибудет представительная бизнес-делегация. По словам собеседника агентства, визит рассчитан на несколько дней.
Посольство Афганистана в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
09:22
Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву
 
В миреРоссияМоскваАфганистанДмитрий Жирнов
 
 
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