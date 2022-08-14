https://ria.ru/20220814/afganistan-1809503545.html
Делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа
Делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа - РИА Новости, 14.08.2022
Делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа
Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву 14 августа, в понедельник запланированы переговоры с российской стороной, заявил... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:26
2022-08-14T15:26
2022-08-14T15:26
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву 14 августа, в понедельник запланированы переговоры с российской стороной, заявил РИА Новости дипломатический источник в Москве.Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил РИА Новости, что 15 августа глава минпромторга Афганистана в ходе визита в Москву обсудит поставки российской нефти, энергоносителей и зерна."Министр Азизи должен прибыть в Москву в воскресенье, а на 15-е запланированы переговоры с российскими партнерами", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что с министром на переговоры в РФ прибудет представительная бизнес-делегация. По словам собеседника агентства, визит рассчитан на несколько дней.
https://ria.ru/20220814/vizit-1809461574.html
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РИА Новости
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в мире, россия, москва, афганистан, дмитрий жирнов
В мире, Россия, Москва, Афганистан, Дмитрий Жирнов
Делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа
Дипломатический источник: делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа