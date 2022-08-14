https://ria.ru/20220814/afganistan-1809503545.html

Делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа

Делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа - РИА Новости, 14.08.2022

Делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву 14 августа, в понедельник запланированы переговоры с российской стороной, заявил... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T15:26

2022-08-14T15:26

2022-08-14T15:26

в мире

россия

москва

афганистан

дмитрий жирнов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755371328_0:0:2330:1311_1920x0_80_0_0_8e85f358484fbd8da03bc35eadb3a83d.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву 14 августа, в понедельник запланированы переговоры с российской стороной, заявил РИА Новости дипломатический источник в Москве.Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил РИА Новости, что 15 августа глава минпромторга Афганистана в ходе визита в Москву обсудит поставки российской нефти, энергоносителей и зерна."Министр Азизи должен прибыть в Москву в воскресенье, а на 15-е запланированы переговоры с российскими партнерами", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что с министром на переговоры в РФ прибудет представительная бизнес-делегация. По словам собеседника агентства, визит рассчитан на несколько дней.

https://ria.ru/20220814/vizit-1809461574.html

россия

москва

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, москва, афганистан, дмитрий жирнов