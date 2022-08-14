https://ria.ru/20220814/abkhaziya-1809494483.html

Президент Абхазии поблагодарил добровольцев, защищавших республику

Президент Абхазии поблагодарил добровольцев, защищавших республику - РИА Новости, 14.08.2022

Президент Абхазии поблагодарил добровольцев, защищавших республику

Абхазия всегда будет благодарна добровольцам, вставшим на её защиту в войне с Грузией 30 лет назад, заявил в воскресенье президент республики Аслан Бжания. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T14:18

2022-08-14T14:18

2022-08-14T14:18

в мире

абхазия

грузия

владислав ардзинба

аслан бжания

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СУХУМ, 14 авг – РИА Новости. Абхазия всегда будет благодарна добровольцам, вставшим на её защиту в войне с Грузией 30 лет назад, заявил в воскресенье президент республики Аслан Бжания.Войска Госсовета Грузии 14 августа 1992 года вторглись на территорию Абхазии."Сегодня в истории нашего народа трагическая дата. Мы отмечаем тридцатую годовщину начала Отечественной войны. Прошло 30 лет с того дня, когда власти Грузии начали войну против нашей страны. Но мы не дрогнули. Сильный и храбрый народ в едином порыве встал на защиту своей Родины. Мы всегда будем благодарны каждому добровольцу, пришедшему по зову сердца нам на помощь. Силу духа народа, воинов, наше единство и волю к победе враг не смог сломить", - сказал Бжания.Президент подчеркнул, что из поколения в поколение будет передаваться память о тех страшных днях войны. "В наших сердцах всегда будут живы родители, братья и сестры, невинно убиенные дети. Вечная им память! Вечная память славным защитникам Отечества", - отмечается в послании.В воскресенье президент Бжания, руководство республики, посол России в Абхазии Михаил Шургалин и общественность возложили цветы к Мемориалу Славы в Сухуме и к Мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера в память о погибших в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://ria.ru/20220808/podderzhka-1807995699.html

https://ria.ru/20220803/abkhaziya-1806835188.html

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в мире, абхазия, грузия, владислав ардзинба, аслан бжания