https://ria.ru/20220813/zhara-1809320097.html

Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России

Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России - РИА Новости, 13.08.2022

Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России

Антициклон из Европы принесет на выходных в ряд регионов Поволжья и юга России жару до 37 и даже до 40 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T03:04

2022-08-13T03:04

2022-08-13T05:12

общество

россия

поволжье

урал

роман вильфанд

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799097864_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9816d730321fd04f2c064ed344039855.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Антициклон из Европы принесет на выходных в ряд регионов Поволжья и юга России жару до 37 и даже до 40 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, обширный антициклон сейчас продвигается с запада на восток, на территорию России, его влияние будет "очень мощное и обширное".По его словам, также будет расти и ночная температура. К выходным она достигнет 15-16 градусов."Жаркая погода будет распространяться и на юго-восток европейской России, и в Поволжье, и на Урал. Температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких температур — 37-38 градусов, а в Калмыкии - даже до 40 градусов", - добавил Вильфанд.К концу недели на юге Ростовской области, в Краснодарском крае тоже установится жара — 37-38 градусов, в континентальных районах Крыма — 35-37 градусов, отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220812/zhara-1809044049.html

россия

поволжье

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, поволжье, урал, роман вильфанд, погода