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Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России - РИА Новости, 13.08.2022
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Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России
Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России - РИА Новости, 13.08.2022
Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России
Антициклон из Европы принесет на выходных в ряд регионов Поволжья и юга России жару до 37 и даже до 40 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T03:04
2022-08-13T05:12
общество
россия
поволжье
урал
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Антициклон из Европы принесет на выходных в ряд регионов Поволжья и юга России жару до 37 и даже до 40 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, обширный антициклон сейчас продвигается с запада на восток, на территорию России, его влияние будет "очень мощное и обширное".По его словам, также будет расти и ночная температура. К выходным она достигнет 15-16 градусов."Жаркая погода будет распространяться и на юго-восток европейской России, и в Поволжье, и на Урал. Температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких температур — 37-38 градусов, а в Калмыкии - даже до 40 градусов", - добавил Вильфанд.К концу недели на юге Ростовской области, в Краснодарском крае тоже установится жара — 37-38 градусов, в континентальных районах Крыма — 35-37 градусов, отметил собеседник агентства.
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общество, россия, поволжье, урал, роман вильфанд, погода
Общество, Россия, Поволжье, Урал, Роман Вильфанд, Погода
03:04 13.08.2022 (обновлено: 05:12 13.08.2022)
 
Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России

Антициклон принесет в выходные в Поволжье и на юг России 40-градусную жару

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкОтдыхающая на пляже в городе Адлере Краснодарского края
Отдыхающая на пляже в городе Адлере Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Отдыхающая на пляже в городе Адлере Краснодарского края. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Антициклон из Европы принесет на выходных в ряд регионов Поволжья и юга России жару до 37 и даже до 40 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, обширный антициклон сейчас продвигается с запада на восток, на территорию России, его влияние будет "очень мощное и обширное".
"Гребень антициклона, который перемещается с запада, будет спокойно распространяться, но фундаментально устанавливаться на европейской части России. В выходные столбик термометра будет стремиться к 30-градусной отметке. Жаркая погода возвращается в центр европейской России", - сказал Вильфанд.
По его словам, также будет расти и ночная температура. К выходным она достигнет 15-16 градусов.
"Жаркая погода будет распространяться и на юго-восток европейской России, и в Поволжье, и на Урал. Температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких температур — 37-38 градусов, а в Калмыкии - даже до 40 градусов", - добавил Вильфанд.
К концу недели на юге Ростовской области, в Краснодарском крае тоже установится жара — 37-38 градусов, в континентальных районах Крыма — 35-37 градусов, отметил собеседник агентства.
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