https://ria.ru/20220813/zelenskiy-1809371972.html

Австрийцы призвали Зеленского к ответу за скандал с пьяными дипломатами

Австрийцы призвали Зеленского к ответу за скандал с пьяными дипломатами - РИА Новости, 13.08.2022

Австрийцы призвали Зеленского к ответу за скандал с пьяными дипломатами

Читатели австрийского издания Kronen Zeitung пришли в ярость из-за инцидента с сотрудниками украинского посольства в Вене. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T14:43

2022-08-13T14:43

2022-08-13T20:43

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Читатели австрийского издания Kronen Zeitung пришли в ярость из-за инцидента с сотрудниками украинского посольства в Вене.По информации СМИ, происшествие случилось в пятницу утром: четверо туристов из Германии ехали по центру города, когда в них сзади врезалась другая машина. Виновник аварии скрылся с места ДТП, но затем его удалось настигнуть. Впоследствии выяснилось, что водитель был пьян. При этом, по некоторым данным, находившиеся в автомобиле люди оказались сотрудниками посольства Украины.Пользователей возмутило столь наглое поведение дипломатов, а некоторые призвали к ответу главу их государства Владимира Зеленского."Если посольство Украины откажется снять их иммунитет, всю помощь нужно немедленно прекратить", — считает heartofstone."И снова Украина. <...> Скорее всего, эти дипломаты тоже получают социальные льготы! Зеленский, ваша Украина реально раздражает!" — написал verlorenerOptimismus."И что же они отмечали? Глупые поступки ЕС?" — сыронизировал Berti68."Дипломаты в своем поведении ориентируются на их великого Зеленского", — выразил мнение Schmalz."Это Украина, и таких чиновников там много. Устраивают вечеринки, пока в их стране президент приносит в жертву гражданское население. Богатые уехали еще в самом начале и ездят по ЕС на роскошных внедорожниках", — посетовал Noir1411."Господин Зеленский, что вы на это скажете?" — задал вопрос Audite."Ну, теперь у нас в Австрии так: если вы украинец, можете делать что угодно, ничего за это не будет", — подчеркнул SigloVI."Ну привет, дипломаты. Австрия помогает вашей стране, а вы вытворяете такое. Больше мне сказать нечего", — добавил Golfsport."Украинские посольства нужно перенести высоко в Альпы, чтобы они не причиняли столько вреда", — подытожили читатели.Это далеко не первый инцидент с участием украинцев в Австрии. Ранее полуголый мужчина избил двух сотрудников правоохранительных органов после ссоры с соседями в Вене. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили 26-летнего гражданина Украины, который вел себя агрессивно: в частности, разделся до трусов и демонстративно разломал лежавший рядом пылесос. При задержании мужчина оказал активное сопротивление и ударил обоих силовиков.

https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808774865.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220807/kritika-1807873138.html

https://ria.ru/20220611/kontsert-1794713799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир зеленский, украина, австрия, вена, евросоюз, audi a8