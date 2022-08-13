https://ria.ru/20220813/zelenskiy-1809371972.html
Австрийцы призвали Зеленского к ответу за скандал с пьяными дипломатами
Австрийцы призвали Зеленского к ответу за скандал с пьяными дипломатами - РИА Новости, 13.08.2022
Австрийцы призвали Зеленского к ответу за скандал с пьяными дипломатами
Читатели австрийского издания Kronen Zeitung пришли в ярость из-за инцидента с сотрудниками украинского посольства в Вене. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T14:43
2022-08-13T14:43
2022-08-13T20:43
в мире
владимир зеленский
украина
австрия
вена
евросоюз
audi a8
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5ab23fd5e07e35d7a6d4376bca6b65af.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Читатели австрийского издания Kronen Zeitung пришли в ярость из-за инцидента с сотрудниками украинского посольства в Вене.По информации СМИ, происшествие случилось в пятницу утром: четверо туристов из Германии ехали по центру города, когда в них сзади врезалась другая машина. Виновник аварии скрылся с места ДТП, но затем его удалось настигнуть. Впоследствии выяснилось, что водитель был пьян. При этом, по некоторым данным, находившиеся в автомобиле люди оказались сотрудниками посольства Украины.Пользователей возмутило столь наглое поведение дипломатов, а некоторые призвали к ответу главу их государства Владимира Зеленского."Если посольство Украины откажется снять их иммунитет, всю помощь нужно немедленно прекратить", — считает heartofstone."И снова Украина. <...> Скорее всего, эти дипломаты тоже получают социальные льготы! Зеленский, ваша Украина реально раздражает!" — написал verlorenerOptimismus."И что же они отмечали? Глупые поступки ЕС?" — сыронизировал Berti68."Дипломаты в своем поведении ориентируются на их великого Зеленского", — выразил мнение Schmalz."Это Украина, и таких чиновников там много. Устраивают вечеринки, пока в их стране президент приносит в жертву гражданское население. Богатые уехали еще в самом начале и ездят по ЕС на роскошных внедорожниках", — посетовал Noir1411."Господин Зеленский, что вы на это скажете?" — задал вопрос Audite."Ну, теперь у нас в Австрии так: если вы украинец, можете делать что угодно, ничего за это не будет", — подчеркнул SigloVI."Ну привет, дипломаты. Австрия помогает вашей стране, а вы вытворяете такое. Больше мне сказать нечего", — добавил Golfsport."Украинские посольства нужно перенести высоко в Альпы, чтобы они не причиняли столько вреда", — подытожили читатели.Это далеко не первый инцидент с участием украинцев в Австрии. Ранее полуголый мужчина избил двух сотрудников правоохранительных органов после ссоры с соседями в Вене. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили 26-летнего гражданина Украины, который вел себя агрессивно: в частности, разделся до трусов и демонстративно разломал лежавший рядом пылесос. При задержании мужчина оказал активное сопротивление и ударил обоих силовиков.
https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808774865.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220807/kritika-1807873138.html
https://ria.ru/20220611/kontsert-1794713799.html
украина
австрия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_ad515c84c1b3100a01be8d10386d4eeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, австрия, вена, евросоюз, audi a8
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Австрия, Вена, Евросоюз, Audi A8
14:43 13.08.2022 (обновлено: 20:43 13.08.2022)
Австрийцы призвали Зеленского к ответу за скандал с пьяными дипломатами
Читатели Kronen Zeitung призвали Зеленского к ответу после скандала с пьяными дипломатами
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Читатели австрийского издания Kronen Zeitung
пришли в ярость из-за инцидента с сотрудниками украинского посольства в Вене.
По информации СМИ, происшествие случилось в пятницу утром: четверо туристов из Германии
ехали по центру города, когда в них сзади врезалась другая машина. Виновник аварии скрылся с места ДТП, но затем его удалось настигнуть. Впоследствии выяснилось, что водитель был пьян. При этом, по некоторым данным, находившиеся в автомобиле люди оказались сотрудниками посольства Украины
.
Пользователей возмутило столь наглое поведение дипломатов, а некоторые призвали к ответу главу их государства Владимира Зеленского
.
"Если посольство Украины откажется снять их иммунитет, всю помощь нужно немедленно прекратить", — считает heartofstone.
"И снова Украина. <...> Скорее всего, эти дипломаты тоже получают социальные льготы! Зеленский, ваша Украина реально раздражает!" — написал verlorenerOptimismus.
"И что же они отмечали? Глупые поступки ЕС
?" — сыронизировал Berti68.
"Дипломаты в своем поведении ориентируются на их великого Зеленского", — выразил мнение Schmalz.
"Это Украина, и таких чиновников там много. Устраивают вечеринки, пока в их стране президент приносит в жертву гражданское население. Богатые уехали еще в самом начале и ездят по ЕС на роскошных внедорожниках", — посетовал Noir1411.
"Господин Зеленский, что вы на это скажете?" — задал вопрос Audite.
"Ну, теперь у нас в Австрии
так: если вы украинец, можете делать что угодно, ничего за это не будет", — подчеркнул SigloVI.
"Ну привет, дипломаты. Австрия помогает вашей стране, а вы вытворяете такое. Больше мне сказать нечего", — добавил Golfsport.
"Украинские посольства нужно перенести высоко в Альпы
, чтобы они не причиняли столько вреда", — подытожили читатели.
Это далеко не первый инцидент с участием украинцев в Австрии. Ранее полуголый мужчина избил двух сотрудников правоохранительных органов после ссоры с соседями в Вене
. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили 26-летнего гражданина Украины
, который вел себя агрессивно: в частности, разделся до трусов и демонстративно разломал лежавший рядом пылесос. При задержании мужчина оказал активное сопротивление и ударил обоих силовиков.