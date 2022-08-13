https://ria.ru/20220813/zavod-1809403127.html
ВСУ при обстреле Донецка повредили городской механический завод
ВСУ при обстреле Донецка повредили городской механический завод - РИА Новости, 13.08.2022
ВСУ при обстреле Донецка повредили городской механический завод
Донецкий механический завод получил повреждения из-за обстрелов украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T18:44
2022-08-13T18:44
2022-08-13T18:44
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украина
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Донецкий механический завод получил повреждения из-за обстрелов украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) городов Республики... проспект Веселый, 76 - "Донецкий механический завод", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ при обстреле Донецка повредили городской механический завод
В ДНР сообщили, что ВСУ при обстреле Донецка повредили городской механический завод