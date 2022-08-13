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ВСУ при обстреле Донецка повредили городской механический завод - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ при обстреле Донецка повредили городской механический завод
ВСУ при обстреле Донецка повредили городской механический завод - РИА Новости, 13.08.2022
ВСУ при обстреле Донецка повредили городской механический завод
Донецкий механический завод получил повреждения из-за обстрелов украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T18:44
2022-08-13T18:44
специальная военная операция на украине
украина
в мире
донецк (днр)
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Донецкий механический завод получил повреждения из-за обстрелов украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) городов Республики... проспект Веселый, 76 - "Донецкий механический завод", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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украина
донецк (днр)
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украина, в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
18:44 13.08.2022
 
ВСУ при обстреле Донецка повредили городской механический завод

В ДНР сообщили, что ВСУ при обстреле Донецка повредили городской механический завод

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Донецкий механический завод получил повреждения из-за обстрелов украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) городов Республики... проспект Веселый, 76 - "Донецкий механический завод", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Последствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 23:17Специальная военная операция на Украине
Минобороны назвало обстрел завода в Донецке актом терроризма
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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