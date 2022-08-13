https://ria.ru/20220813/zavod-1809403127.html

ВСУ при обстреле Донецка повредили городской механический завод

ВСУ при обстреле Донецка повредили городской механический завод - РИА Новости, 13.08.2022

ВСУ при обстреле Донецка повредили городской механический завод

Донецкий механический завод получил повреждения из-за обстрелов украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T18:44

2022-08-13T18:44

2022-08-13T18:44

специальная военная операция на украине

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в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Донецкий механический завод получил повреждения из-за обстрелов украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) городов Республики... проспект Веселый, 76 - "Донецкий механический завод", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220811/ammiak-1809032200.html

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

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украина, в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины