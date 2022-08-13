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Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС

Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС - РИА Новости, 13.08.2022

Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС

Корреспонденту и оператору "Известий", которые были задержаны в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза на три года, сообщается в... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T02:47

2022-08-13T02:47

2022-08-13T06:41

эстония

россия

т-34

известия (газета)

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Корреспонденту и оператору "Известий", которые были задержаны в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза на три года, сообщается в Telegram-канале издания.Вечером в пятницу корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют, не сообщалось. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника. "Известия" опубликовали документ, в котором указано, что виза Ксении Солдатовой признана недействительной из-за того, что "условия и цель предполагаемого пребывания не были обоснованы".Ранее стало известно, что журналистов отпустили из полицейского участка, они уже вернулись в Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуацию с задержанием взяло на контроль посольство России в Эстонии.

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Алексей Калабанов

эстония, россия, т-34, известия (газета), в мире, евросоюз