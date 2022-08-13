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Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС
Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС - РИА Новости, 13.08.2022
Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС
Корреспонденту и оператору "Известий", которые были задержаны в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза на три года, сообщается в... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T02:47
2022-08-13T02:47
2022-08-13T06:41
эстония
россия
т-34
известия (газета)
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Корреспонденту и оператору "Известий", которые были задержаны в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза на три года, сообщается в Telegram-канале издания.Вечером в пятницу корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют, не сообщалось. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника. "Известия" опубликовали документ, в котором указано, что виза Ксении Солдатовой признана недействительной из-за того, что "условия и цель предполагаемого пребывания не были обоснованы".Ранее стало известно, что журналистов отпустили из полицейского участка, они уже вернулись в Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуацию с задержанием взяло на контроль посольство России в Эстонии.
https://ria.ru/20220813/zhurnalisty-1809311924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, россия, т-34, известия (газета), в мире, евросоюз
Эстония, Россия, Т-34, Известия (газета), В мире, Евросоюз
02:47 13.08.2022 (обновлено: 06:41 13.08.2022)
Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС
Задержанным в Эстонии журналистам "Известий" аннулировали визы и запретили въезд в ЕС