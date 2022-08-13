Рейтинг@Mail.ru
Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220813/zapret-1809319327.html
Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС
Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС - РИА Новости, 13.08.2022
Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС
Корреспонденту и оператору "Известий", которые были задержаны в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза на три года, сообщается в... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T02:47
2022-08-13T06:41
эстония
россия
т-34
известия (газета)
в мире
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808877355_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69556cd26d07b553655a1f4a939f1a5b.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Корреспонденту и оператору "Известий", которые были задержаны в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза на три года, сообщается в Telegram-канале издания.Вечером в пятницу корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют, не сообщалось. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника. "Известия" опубликовали документ, в котором указано, что виза Ксении Солдатовой признана недействительной из-за того, что "условия и цель предполагаемого пребывания не были обоснованы".Ранее стало известно, что журналистов отпустили из полицейского участка, они уже вернулись в Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуацию с задержанием взяло на контроль посольство России в Эстонии.
https://ria.ru/20220813/zhurnalisty-1809311924.html
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808877355_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a53486c7c30028ada567d6cf2ed1cfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, россия, т-34, известия (газета), в мире, евросоюз
Эстония, Россия, Т-34, Известия (газета), В мире, Евросоюз
02:47 13.08.2022 (обновлено: 06:41 13.08.2022)
 
Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС

Задержанным в Эстонии журналистам "Известий" аннулировали визы и запретили въезд в ЕС

© AP PhotoПограничный переход в Нарве, Эстония
Пограничный переход в Нарве, Эстония - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo
Пограничный переход в Нарве, Эстония. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Корреспонденту и оператору "Известий", которые были задержаны в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза на три года, сообщается в Telegram-канале издания.
Вечером в пятницу корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют, не сообщалось. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника.

"Задержанным в Эстонии журналистам "Известий" аннулировали визы ... Также им запретили въезд в страны ЕС на три года", - .

"Известия" опубликовали документ, в котором указано, что виза Ксении Солдатовой признана недействительной из-за того, что "условия и цель предполагаемого пребывания не были обоснованы".
Ранее стало известно, что журналистов отпустили из полицейского участка, они уже вернулись в Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуацию с задержанием взяло на контроль посольство России в Эстонии.
Эстонская полиция - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
00:23
В МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Эстонии
 
ЭстонияРоссияТ-34Известия (газета)В миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала