17:29 13.08.2022 (обновлено: 20:52 13.08.2022)
Киевские чиновники торговали пропусками на территорию под контролем России
Киевские чиновники Запорожья торговали пропусками на контролируемую Россией территорию
Здание гостиницы "Бердянск" и российский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Чиновники назначенных Киевом властей Запорожской области зарабатывали 55 тысяч долларов в день на выдаче пропусков на контролируемую Россией территорию, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
"Государственное бюро расследований раскрыло масштабную схему незаконного обогащения в Запорожье. Ежедневный незаконный доход составлял два миллиона гривен (около 55 тысяч долларов. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что схема действовала с мая нынешнего года, когда местные власти утвердили порядок пересечения линии соприкосновения в регионе. Украинские граждане должны были подавать заявки на выезд, говорится в сообщении.
Утверждается, что некоторые представители местных органов власти, а также правоохранители за взятку предлагали "быстрое и положительное" рассмотрение таких заявок. По данным ГБР, стоимость беспрепятственного перехода на освобожденную Россией территорию варьировалась в зависимости от сроков "рассмотрения заявки" и способа перемещения.
В связи со следственными действиями по делу ГБР провело более 20 обысков.
Ранее о подобных схемах сообщали в Харьковской области и Мелитополе. Там были налажены каналы по переправке военнообязанных мужчин на подконтрольную России территорию, где украинцы могли избежать принудительной мобилизации, сообщали украинские власти.