https://ria.ru/20220813/zaporozhe-1809394803.html

Киевские чиновники торговали пропусками на территорию под контролем России

Киевские чиновники торговали пропусками на территорию под контролем России - РИА Новости, 13.08.2022

Киевские чиновники торговали пропусками на территорию под контролем России

Чиновники назначенных Киевом властей Запорожской области зарабатывали 55 тысяч долларов в день на выдаче пропусков на контролируемую Россией территорию,... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T17:29

2022-08-13T17:29

2022-08-13T20:52

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Чиновники назначенных Киевом властей Запорожской области зарабатывали 55 тысяч долларов в день на выдаче пропусков на контролируемую Россией территорию, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.Отмечается, что схема действовала с мая нынешнего года, когда местные власти утвердили порядок пересечения линии соприкосновения в регионе. Украинские граждане должны были подавать заявки на выезд, говорится в сообщении.Утверждается, что некоторые представители местных органов власти, а также правоохранители за взятку предлагали "быстрое и положительное" рассмотрение таких заявок. По данным ГБР, стоимость беспрепятственного перехода на освобожденную Россией территорию варьировалась в зависимости от сроков "рассмотрения заявки" и способа перемещения.В связи со следственными действиями по делу ГБР провело более 20 обысков.Ранее о подобных схемах сообщали в Харьковской области и Мелитополе. Там были налажены каналы по переправке военнообязанных мужчин на подконтрольную России территорию, где украинцы могли избежать принудительной мобилизации, сообщали украинские власти.

https://ria.ru/20220813/prizyv-1809388260.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/zaporozhe-1790826293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, запорожье, харьковская область, мелитополь