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Киевские чиновники торговали пропусками на территорию под контролем России - РИА Новости, 13.08.2022
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Киевские чиновники торговали пропусками на территорию под контролем России
Киевские чиновники торговали пропусками на территорию под контролем России - РИА Новости, 13.08.2022
Киевские чиновники торговали пропусками на территорию под контролем России
Чиновники назначенных Киевом властей Запорожской области зарабатывали 55 тысяч долларов в день на выдаче пропусков на контролируемую Россией территорию,... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:29
2022-08-13T20:52
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украина
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Чиновники назначенных Киевом властей Запорожской области зарабатывали 55 тысяч долларов в день на выдаче пропусков на контролируемую Россией территорию, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.Отмечается, что схема действовала с мая нынешнего года, когда местные власти утвердили порядок пересечения линии соприкосновения в регионе. Украинские граждане должны были подавать заявки на выезд, говорится в сообщении.Утверждается, что некоторые представители местных органов власти, а также правоохранители за взятку предлагали "быстрое и положительное" рассмотрение таких заявок. По данным ГБР, стоимость беспрепятственного перехода на освобожденную Россией территорию варьировалась в зависимости от сроков "рассмотрения заявки" и способа перемещения.В связи со следственными действиями по делу ГБР провело более 20 обысков.Ранее о подобных схемах сообщали в Харьковской области и Мелитополе. Там были налажены каналы по переправке военнообязанных мужчин на подконтрольную России территорию, где украинцы могли избежать принудительной мобилизации, сообщали украинские власти.
https://ria.ru/20220813/prizyv-1809388260.html
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в мире, россия, украина, запорожье, харьковская область, мелитополь
В мире, Россия, Украина, Запорожье, Харьковская область, Мелитополь
17:29 13.08.2022 (обновлено: 20:52 13.08.2022)
 
Киевские чиновники торговали пропусками на территорию под контролем России

Киевские чиновники Запорожья торговали пропусками на контролируемую Россией территорию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание гостиницы "Бердянск" и российский флаг
Здание гостиницы Бердянск и российский флаг - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание гостиницы "Бердянск" и российский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Чиновники назначенных Киевом властей Запорожской области зарабатывали 55 тысяч долларов в день на выдаче пропусков на контролируемую Россией территорию, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

"Государственное бюро расследований раскрыло масштабную схему незаконного обогащения в Запорожье. Ежедневный незаконный доход составлял два миллиона гривен (около 55 тысяч долларов. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что схема действовала с мая нынешнего года, когда местные власти утвердили порядок пересечения линии соприкосновения в регионе. Украинские граждане должны были подавать заявки на выезд, говорится в сообщении.
Утверждается, что некоторые представители местных органов власти, а также правоохранители за взятку предлагали "быстрое и положительное" рассмотрение таких заявок. По данным ГБР, стоимость беспрепятственного перехода на освобожденную Россией территорию варьировалась в зависимости от сроков "рассмотрения заявки" и способа перемещения.
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