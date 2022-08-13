https://ria.ru/20220813/vsu-1809344066.html

Украинские войска потеряли за сутки до 55 человек личного состава

Украинские войска потеряли за сутки до 55 человек личного состава - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска потеряли за сутки до 55 человек личного состава

Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 55 человек личного состава, два танка и три БТР. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T10:12

2022-08-13T10:12

2022-08-13T10:20

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 55 человек личного состава, два танка и три БТР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава; два танка; три бронетранспортёра; пять единиц специальной автомобильной техники; одна долговременная огневая точка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что 12 августа были очищены более восьми гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Золотаревка и Малорязанцево.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины