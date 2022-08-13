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Украинские войска потеряли за сутки до 55 человек личного состава - РИА Новости, 13.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/vsu-1809344066.html
Украинские войска потеряли за сутки до 55 человек личного состава
Украинские войска потеряли за сутки до 55 человек личного состава - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска потеряли за сутки до 55 человек личного состава
Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 55 человек личного состава, два танка и три БТР. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:12
2022-08-13T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 55 человек личного состава, два танка и три БТР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава; два танка; три бронетранспортёра; пять единиц специальной автомобильной техники; одна долговременная огневая точка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что 12 августа были очищены более восьми гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Золотаревка и Малорязанцево.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:12 13.08.2022 (обновлено: 10:20 13.08.2022)
 
Украинские войска потеряли за сутки до 55 человек личного состава

ЛНР: ВСУ потеряли за сутки до 55 человек личного состава, два танка и три БТР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 55 человек личного состава, два танка и три БТР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава; два танка; три бронетранспортёра; пять единиц специальной автомобильной техники; одна долговременная огневая точка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что 12 августа были очищены более восьми гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Золотаревка и Малорязанцево.
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