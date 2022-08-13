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Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию - РИА Новости, 13.08.2022
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Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию
Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию - РИА Новости, 13.08.2022
Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию
Корреспондент и оператор "Известий", которые были задержаны в Эстонии, вернулись в Россию, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T06:37
2022-08-13T06:37
эстония
нарва
т-34
в мире
известия (газета)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Корреспондент и оператор "Известий", которые были задержаны в Эстонии, вернулись в Россию, сообщается в Telegram-канале издания.Вечером в пятницу издание сообщало, что корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют - неизвестно. Отмечалось, что журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника.По словам журналистов, их сфотографировали рядом с танком-памятником Т-34 в Нарве, эти снимки им впоследствии показали эстонские полицейские, причем, по их словам, сфотографировали "как будто исподтишка". В самом участке представители миграционной службы разговаривали с Солдатовой около двух часов, они задавали личные вопросы, заполняли анкеты.По словам Солдатовой, чувствовалось враждебное отношение. Она также добавила, что попросила сотрудников, которые вели допрос, обратиться в российское консульство, так как не хотела отвечать на вопросы без предварительной консультации.
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эстония, нарва, т-34, в мире, известия (газета)
Эстония, Нарва, Т-34, В мире, Известия (газета)
06:37 13.08.2022
 
Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию

Корреспондент и оператор "Известий", задержанные в Эстонии, вернулись в Россию

© Pixabay / johnmirra748Замок в Нарве, Эстония
Замок в Нарве, Эстония - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Pixabay / johnmirra748
Замок в Нарве, Эстония . Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Корреспондент и оператор "Известий", которые были задержаны в Эстонии, вернулись в Россию, сообщается в Telegram-канале издания.
Вечером в пятницу издание сообщало, что корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют - неизвестно. Отмечалось, что журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника.
"Журналисты "Известий" Ксения Солдатова и Дмитрий Тимофеев вернулись в Россию", - говорится в сообщении.
По словам журналистов, их сфотографировали рядом с танком-памятником Т-34 в Нарве, эти снимки им впоследствии показали эстонские полицейские, причем, по их словам, сфотографировали "как будто исподтишка". В самом участке представители миграционной службы разговаривали с Солдатовой около двух часов, они задавали личные вопросы, заполняли анкеты.
По словам Солдатовой, чувствовалось враждебное отношение. Она также добавила, что попросила сотрудников, которые вели допрос, обратиться в российское консульство, так как не хотела отвечать на вопросы без предварительной консультации.
Пограничный переход в Нарве, Эстония - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
02:47
Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС
 
ЭстонияНарваТ-34В миреИзвестия (газета)
 
 
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