https://ria.ru/20220813/vozvrashenie-1809324571.html
Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию
Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию - РИА Новости, 13.08.2022
Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию
Корреспондент и оператор "Известий", которые были задержаны в Эстонии, вернулись в Россию, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T06:37
2022-08-13T06:37
2022-08-13T06:37
эстония
нарва
т-34
в мире
известия (газета)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Корреспондент и оператор "Известий", которые были задержаны в Эстонии, вернулись в Россию, сообщается в Telegram-канале издания.Вечером в пятницу издание сообщало, что корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют - неизвестно. Отмечалось, что журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника.По словам журналистов, их сфотографировали рядом с танком-памятником Т-34 в Нарве, эти снимки им впоследствии показали эстонские полицейские, причем, по их словам, сфотографировали "как будто исподтишка". В самом участке представители миграционной службы разговаривали с Солдатовой около двух часов, они задавали личные вопросы, заполняли анкеты.По словам Солдатовой, чувствовалось враждебное отношение. Она также добавила, что попросила сотрудников, которые вели допрос, обратиться в российское консульство, так как не хотела отвечать на вопросы без предварительной консультации.
https://ria.ru/20220813/zapret-1809319327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, нарва, т-34, в мире, известия (газета)
Эстония, Нарва, Т-34, В мире, Известия (газета)
Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию
Корреспондент и оператор "Известий", задержанные в Эстонии, вернулись в Россию