https://ria.ru/20220813/vozvrashenie-1809324571.html

Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию

Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию - РИА Новости, 13.08.2022

Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию

Корреспондент и оператор "Известий", которые были задержаны в Эстонии, вернулись в Россию, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T06:37

2022-08-13T06:37

2022-08-13T06:37

эстония

нарва

т-34

в мире

известия (газета)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Корреспондент и оператор "Известий", которые были задержаны в Эстонии, вернулись в Россию, сообщается в Telegram-канале издания.Вечером в пятницу издание сообщало, что корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют - неизвестно. Отмечалось, что журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника.По словам журналистов, их сфотографировали рядом с танком-памятником Т-34 в Нарве, эти снимки им впоследствии показали эстонские полицейские, причем, по их словам, сфотографировали "как будто исподтишка". В самом участке представители миграционной службы разговаривали с Солдатовой около двух часов, они задавали личные вопросы, заполняли анкеты.По словам Солдатовой, чувствовалось враждебное отношение. Она также добавила, что попросила сотрудников, которые вели допрос, обратиться в российское консульство, так как не хотела отвечать на вопросы без предварительной консультации.

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эстония

нарва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

эстония, нарва, т-34, в мире, известия (газета)