https://ria.ru/20220813/voennye-1809363589.html
ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области
ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области - РИА Новости, 13.08.2022
ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области
Ударами ракет в районе железнодорожной станции в Харьковской области уничтожены более 70 военнослужащих украинских войск, ранены 300, движение на участке... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T13:07
2022-08-13T13:07
2022-08-13T13:07
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ударами ракет в районе железнодорожной станции в Харьковской области уничтожены более 70 военнослужащих украинских войск, ранены 300, движение на участке железной дороги заблокировано, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области
Минобороны: ВС России уничтожили более 70 украинских военных на станции под Харьковом