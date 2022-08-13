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ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/voennye-1809363589.html
ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области
ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области - РИА Новости, 13.08.2022
ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области
Ударами ракет в районе железнодорожной станции в Харьковской области уничтожены более 70 военнослужащих украинских войск, ранены 300, движение на участке... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T13:07
2022-08-13T13:07
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ударами ракет в районе железнодорожной станции в Харьковской области уничтожены более 70 военнослужащих украинских войск, ранены 300, движение на участке железной дороги заблокировано, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область
13:07 13.08.2022
 
ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области

Минобороны: ВС России уничтожили более 70 украинских военных на станции под Харьковом

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ударами ракет в районе железнодорожной станции в Харьковской области уничтожены более 70 военнослужащих украинских войск, ранены 300, движение на участке железной дороги заблокировано, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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