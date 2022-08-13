https://ria.ru/20220813/voennye-1809363589.html

ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области

ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области - РИА Новости, 13.08.2022

ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области

Ударами ракет в районе железнодорожной станции в Харьковской области уничтожены более 70 военнослужащих украинских войск, ранены 300, движение на участке... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T13:07

2022-08-13T13:07

2022-08-13T13:07

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ударами ракет в районе железнодорожной станции в Харьковской области уничтожены более 70 военнослужащих украинских войск, ранены 300, движение на участке железной дороги заблокировано, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область