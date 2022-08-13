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В Финляндии определили механизм сокращения выдачи турвиз россиянам - РИА Новости, 13.08.2022
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В Финляндии определили механизм сокращения выдачи турвиз россиянам
В Финляндии определили механизм сокращения выдачи турвиз россиянам - РИА Новости, 13.08.2022
В Финляндии определили механизм сокращения выдачи турвиз россиянам
В Финляндии определили, как изменят механизм выдачи россиянам туристических виз — для этого на неделе может быть доступен только один день, сообщил глава... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:37
2022-08-13T20:15
финляндия
россия
пекка хаависто
украина
евросоюз
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг — РИА Новости. В Финляндии определили, как изменят механизм выдачи россиянам туристических виз — для этого на неделе может быть доступен только один день, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто.Министр отметил, что страна таким образом бы существенно замедлила выдачу туристических виз в России, также эта мера реализуема на национальном уровне законодательства.Количество выдаваемых Финляндией шенгенских виз в России существенно снизилось. Как сообщали РИА Новости в МИД Финляндии, в июле страна получила около 17,2 тысячи заявок на получение визы в России, отказавшись назвать процент отказа в получении визы. Как сообщали финские СМИ, лидером по отказам в июле является посольство Финляндии в Москве, где главной причиной отказов было несоответствие основного пункта назначения.В допандемийный, 2019 год, россияне подали 786 407 заявлений на получение визы, из которых только 0,7% в среднем были отклонены, сообщали ранее в ведомстве.Повышенный интерес у россиян к финским шенгенским визам возник после снятия Россией с 15 июля пандемийных ограничений на перемещение через сухопутную границу. Открытие границы и возобновление туризма на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине остро поставили в Финляндии вопрос об уместности присутствия в стране российских туристов. В настоящее время правительство страны обсуждает возможности по ограничению прибытия российских туристов.Как сообщалось ранее, целый ряд государств Евросоюза ограничил выдачу шенгенских виз россиянам. Например, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. Очереди на получение шенгенских виз во Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев, сообщали ранее финские СМИ.
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финляндия, россия, пекка хаависто, украина, евросоюз, в мире
Финляндия, Россия, Пекка Хаависто, Украина, Евросоюз, В мире
16:37 13.08.2022 (обновлено: 20:15 13.08.2022)
 
В Финляндии определили механизм сокращения выдачи турвиз россиянам

Глава МИД Финляндии Хаависто сообщил о схеме сокращения выдачи туристических виз россиянам

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска "Нуйамаа"
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска "Нуйамаа". Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг — РИА Новости. В Финляндии определили, как изменят механизм выдачи россиянам туристических виз — для этого на неделе может быть доступен только один день, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто.

"На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям", — сказал он в интервью телеканалу MTV3.

Министр отметил, что страна таким образом бы существенно замедлила выдачу туристических виз в России, также эта мера реализуема на национальном уровне законодательства.
Количество выдаваемых Финляндией шенгенских виз в России существенно снизилось. Как сообщали РИА Новости в МИД Финляндии, в июле страна получила около 17,2 тысячи заявок на получение визы в России, отказавшись назвать процент отказа в получении визы. Как сообщали финские СМИ, лидером по отказам в июле является посольство Финляндии в Москве, где главной причиной отказов было несоответствие основного пункта назначения.
В допандемийный, 2019 год, россияне подали 786 407 заявлений на получение визы, из которых только 0,7% в среднем были отклонены, сообщали ранее в ведомстве.
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Как сообщалось ранее, целый ряд государств Евросоюза ограничил выдачу шенгенских виз россиянам. Например, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. Очереди на получение шенгенских виз во Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев, сообщали ранее финские СМИ.
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