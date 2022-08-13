23:29 13.08.2022 (обновлено: 23:37 13.08.2022)
Прощание с Германом Витке пройдет 16 августа
Прощание с поэтом-песенником Германом Витке пройдет 16 августа в Балашихе
© Фото из аккаунта Германа Витке в соцсетиГерман Витке
© Фото из аккаунта Германа Витке в соцсети
Герман Витке. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Прощание с поэтом-песенником Германом Витке, открывшим широкой аудитории Богдана Титомира и Леонида Агутина, состоится 16 августа в подмосковной Балашихе, сообщила в социальной сети "ВКонтакте" певица Ирина Дюкова, исполнявшая песни на стихи Витке.
Герман Витке скончался 12 августа на 54-м году жизни.
"Прощание с Германом Витке состоится во вторник, 16 августа, в 14.30... город Балашиха... крематорий "Горбрус", большой прощальный зал, рядом с Николо-Архангельским кладбищем. Ближайшее метро - "Новокосино". Прощание пройдет в открытом режиме", - написала Дюкова в соцсети.
Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве, в шоу-бизнесе начал работать в 1989 году. Спустя два года познакомился с певцом Богданом Титомиром и написал для него тексты песен "Делай как я", "Секс-машина", "Кайф" и другие. За свою жизнь Витке стал автором множества хитов, которые исполняли Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Марина Хлебникова и другие звезды отечественной эстрады.
12 августа, 14:04Биография Германа Витке