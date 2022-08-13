https://ria.ru/20220813/vitke-1809437462.html

Прощание с Германом Витке пройдет 16 августа

Прощание с Германом Витке пройдет 16 августа - РИА Новости, 13.08.2022

Прощание с Германом Витке пройдет 16 августа

Прощание с поэтом-песенником Германом Витке, открывшим широкой аудитории Богдана Титомира и Леонида Агутина, состоится 16 августа в подмосковной Балашихе,... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T23:29

2022-08-13T23:29

2022-08-13T23:37

культура

лайма вайкуле

филипп киркоров

леонид агутин

балашиха

москва

герман витке

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Прощание с поэтом-песенником Германом Витке, открывшим широкой аудитории Богдана Титомира и Леонида Агутина, состоится 16 августа в подмосковной Балашихе, сообщила в социальной сети "ВКонтакте" певица Ирина Дюкова, исполнявшая песни на стихи Витке.Герман Витке скончался 12 августа на 54-м году жизни."Прощание с Германом Витке состоится во вторник, 16 августа, в 14.30... город Балашиха... крематорий "Горбрус", большой прощальный зал, рядом с Николо-Архангельским кладбищем. Ближайшее метро - "Новокосино". Прощание пройдет в открытом режиме", - написала Дюкова в соцсети.Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве, в шоу-бизнесе начал работать в 1989 году. Спустя два года познакомился с певцом Богданом Титомиром и написал для него тексты песен "Делай как я", "Секс-машина", "Кайф" и другие. За свою жизнь Витке стал автором множества хитов, которые исполняли Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Марина Хлебникова и другие звезды отечественной эстрады.

https://ria.ru/20220812/vitke-1809151260.html

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Наталья Макарова

лайма вайкуле, филипп киркоров, леонид агутин, балашиха, москва, герман витке