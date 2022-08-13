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Прощание с Германом Витке пройдет 16 августа - РИА Новости, 13.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220813/vitke-1809437462.html
Прощание с Германом Витке пройдет 16 августа
Прощание с Германом Витке пройдет 16 августа - РИА Новости, 13.08.2022
Прощание с Германом Витке пройдет 16 августа
Прощание с поэтом-песенником Германом Витке, открывшим широкой аудитории Богдана Титомира и Леонида Агутина, состоится 16 августа в подмосковной Балашихе,... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T23:29
2022-08-13T23:37
культура
лайма вайкуле
филипп киркоров
леонид агутин
балашиха
москва
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Прощание с поэтом-песенником Германом Витке, открывшим широкой аудитории Богдана Титомира и Леонида Агутина, состоится 16 августа в подмосковной Балашихе, сообщила в социальной сети "ВКонтакте" певица Ирина Дюкова, исполнявшая песни на стихи Витке.Герман Витке скончался 12 августа на 54-м году жизни."Прощание с Германом Витке состоится во вторник, 16 августа, в 14.30... город Балашиха... крематорий "Горбрус", большой прощальный зал, рядом с Николо-Архангельским кладбищем. Ближайшее метро - "Новокосино". Прощание пройдет в открытом режиме", - написала Дюкова в соцсети.Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве, в шоу-бизнесе начал работать в 1989 году. Спустя два года познакомился с певцом Богданом Титомиром и написал для него тексты песен "Делай как я", "Секс-машина", "Кайф" и другие. За свою жизнь Витке стал автором множества хитов, которые исполняли Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Марина Хлебникова и другие звезды отечественной эстрады.
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лайма вайкуле, филипп киркоров, леонид агутин, балашиха, москва, герман витке
Культура, Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Балашиха, Москва, Герман Витке
23:29 13.08.2022 (обновлено: 23:37 13.08.2022)
 
Прощание с Германом Витке пройдет 16 августа

Прощание с поэтом-песенником Германом Витке пройдет 16 августа в Балашихе

© Фото из аккаунта Германа Витке в соцсетиГерман Витке
Герман Витке
© Фото из аккаунта Германа Витке в соцсети
Герман Витке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Прощание с поэтом-песенником Германом Витке, открывшим широкой аудитории Богдана Титомира и Леонида Агутина, состоится 16 августа в подмосковной Балашихе, сообщила в социальной сети "ВКонтакте" певица Ирина Дюкова, исполнявшая песни на стихи Витке.
Герман Витке скончался 12 августа на 54-м году жизни.
"Прощание с Германом Витке состоится во вторник, 16 августа, в 14.30... город Балашиха... крематорий "Горбрус", большой прощальный зал, рядом с Николо-Архангельским кладбищем. Ближайшее метро - "Новокосино". Прощание пройдет в открытом режиме", - написала Дюкова в соцсети.
Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве, в шоу-бизнесе начал работать в 1989 году. Спустя два года познакомился с певцом Богданом Титомиром и написал для него тексты песен "Делай как я", "Секс-машина", "Кайф" и другие. За свою жизнь Витке стал автором множества хитов, которые исполняли Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Марина Хлебникова и другие звезды отечественной эстрады.
Герман Витке
12 августа, 14:04
Биография Германа Витке
 
КультураЛайма ВайкулеФилипп КиркоровЛеонид АгутинБалашихаМоскваГерман Витке
 
 
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