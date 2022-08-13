https://ria.ru/20220813/vaktsiny-1809311510.html
В Минздраве допустили снижение эффективности вакцин от COVID-19
В Минздраве допустили снижение эффективности вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2022
В Минздраве допустили снижение эффективности вакцин от COVID-19
Некоторые данные говорят о том, что вируснейтрализующая активность сывороток вакцинированных российскими вакцинами против вариантов "омикрона" ВА.1-ВА.5... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T00:11
2022-08-13T00:11
2022-08-13T00:11
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Некоторые данные говорят о том, что вируснейтрализующая активность сывороток вакцинированных российскими вакцинами против вариантов "омикрона" ВА.1-ВА.5 снижены, однако полностью снижение эффективности не доказано, заявил заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, профессор Вадим Меркулов.Он отметил, что снижение эффективности российских вакцин в отношении новых штаммов коронавируса на сегодняшний день в полном объеме не доказано.Меркулов подчеркнул, что мировое сообщество не разработало четкие критерии оценки эффективности ранее разработанных вакцин в отношении новых штаммов."Судить по тестам in vitro о существенном снижении эффективности некорректно. Исследования по разработке и оценке защитной эффективности вакцин против коронавирусной инфекции, вызванной новыми штаммами и генетическими вариантами SARS-CoV-2, проводятся как по всему миру, так и в нашей стране, в частности, в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России", - пояснил Меркулов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/covid-19-1809076403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Вакцинация россиян от COVID-19
В Минздраве допустили снижение эффективности вакцин от COVID-19
Эксперт Минздрава Меркулов: есть данные о снижении эффективности вакцин против "омикрона"
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Некоторые данные говорят о том, что вируснейтрализующая активность сывороток вакцинированных российскими вакцинами против вариантов "омикрона" ВА.1-ВА.5 снижены, однако полностью снижение эффективности не доказано, заявил заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, профессор Вадим Меркулов.
"В настоящее время проводятся исследования о доказательстве снижения эффективности ранее разработанных вакцин к новым штаммам вируса SARS-CoV-2. Есть данные, в основном полученные in vitro, свидетельствующие о снижении вируснейтрализующей активности сывороток вакцинированных раннее разработанными вакцинами в отношении новых штаммов "омикрон"B.1–B.5", - сказал Меркулов журналистам.
Он отметил, что снижение эффективности российских вакцин в отношении новых штаммов коронавируса на сегодняшний день в полном объеме не доказано.
Меркулов подчеркнул, что мировое сообщество не разработало четкие критерии оценки эффективности ранее разработанных вакцин в отношении новых штаммов.
"Судить по тестам in vitro о существенном снижении эффективности некорректно. Исследования по разработке и оценке защитной эффективности вакцин против коронавирусной инфекции, вызванной новыми штаммами и генетическими вариантами SARS-CoV-2, проводятся как по всему миру, так и в нашей стране, в частности, в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России", - пояснил Меркулов.